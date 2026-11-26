Οι Έλληνες αγοράζουν προμήθειες χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Οι καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, κονσέρβες, φακούς, μπαταρίες, γεννήτριες, ραδιόφωνα και έτοιμα κιτ επιβίωσης.

Αλλαγές στις αγορές των Ελλήνων έχουν φέρει τις τελευταίες 23 ημέρες οι οδηγίες της Κομισιόν για τη δημιουργία του κιτ επιβίωσης 72 ωρών. Οι καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, κονσέρβες, φακούς, μπαταρίες, γεννήτριες, ραδιόφωνα και έτοιμα κιτ επιβίωσης, θέλοντας να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Τα πρώτα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι σε ορισμένα από αυτά τα προϊόντα η αύξηση των πωλήσεων αγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά το 400%. Προϊόντα που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν βρίσκονταν στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών έχουν πλέον μπει στη λίστα με τα ψώνια, τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Κονσέρβες, μακαρόνια και ραδιόφωνα για ειδήσεις

Στα τρόφιμα, την τιμητική τους έχουν οι κονσέρβες κρέατος και ψαριών, τα έτοιμα γεύματα, οι σούπες, τα ντολμαδάκια σε κονσέρβα και τα ζυμαρικά. Πρόκειται κυρίως για τρόφιμα που μπορούν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ντουλάπι, χωρίς να χρειάζονται ψυγείο. Την ίδια ώρα, μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν οι λάμπες για κάμπινγκ, οι φακοί, οι γεννήτριες και τα ραδιόφωνα με μπαταρίες. Στη λίστα των αγορών έχουν προστεθεί ακόμη και τα αντηλιακά, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά και τα πλαστικά γάντια που είχαν γίνει ανάρπαστα την περίοδο του κορωνοϊού.

Οι Έλληνες αγοράζουν προμήθειες χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Αφορμή στάθηκαν οι οδηγίες που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις οποίες κάθε νοικοκυριό καλό είναι να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης. Η Κομισιόν προτείνει, μεταξύ άλλων, την αποθήκευση τροφίμων, πόσιμου νερού, φαρμάκων, μετρητών, φορτιστών κινητών τηλεφώνων και ραδιοφώνων με μπαταρίες, καθώς και τη φύλαξη αντιγράφων σημαντικών εγγράφων.

Οι οδηγίες αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αφορούν περιπτώσεις όπως οι φυσικές καταστροφές, οι μεγάλες διακοπές ρεύματος, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι κυβερνοεπιθέσεις. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, οι πόλεμοι, η ακρίβεια και οι αλλεπάλληλες κρίσεις φαίνεται πως έχουν κάνει αρκετούς πολίτες να θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Έχει ξαναγίνει μια τέτοια «καταναλωτική κινητοποίηση»

Έχει ξαναγίνει μια τέτοια «καταναλωτική κινητοποίηση»; Η απάντηση είναι ναι. Προ 40 ετών η πιο μεγάλη. Το 1986, μετά το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ, οι καταναλωτές αγόραζαν κυρίως γάλα εβαπορέ και τρόφιμα μακράς διαρκείας. Έναν χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο, τα προϊόντα που έμπαιναν στα καλάθια των νοικοκυριών ήταν τα ζυμαρικά, το αλεύρι, η ζάχαρη και το γάλα.

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Αλλά και πιο πρόσφατα έχουμε ανάλογα παραδείγματα. Το 2015, λίγο πριν από την επιβολή των capital controls, οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν όσπρια, ρύζι, μακαρόνια, λάδι, κονσέρβες τόνου, χαρτί υγείας και άλλα βασικά είδη, φοβούμενοι ότι δεν θα είχαν εύκολη πρόσβαση στα χρήματά τους. Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν το 2020, λίγο πριν από το πρώτο lockdown λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τότε, εκτός από τα τρόφιμα, οι καταναλωτές αναζητούσαν αντισηπτικά, οινόπνευμα, υγρά μαντιλάκια, γάντια και απολυμαντικά.

Τέλος, προ τετραετίας, το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στο επίκεντρο βρέθηκαν το αλεύρι και το ηλιέλαιο, καθώς υπήρχαν φόβοι για ελλείψεις και μεγάλες ανατιμήσεις. Μάλιστα, ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είχαν βάλει όριο στις ποσότητες προϊόντων που μπορούσε να αγοράσει κάθε πελάτης.