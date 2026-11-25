Οι ειδικοί ζητούν από τους ανθρώπους να υιοθετήσουν τη νοοτροπία ότι αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν και την ίδια ώρα τονίζουν πως οι πληροφορίες σχετικά με τις κρίσεις «τυγχάνουν συστηματικής χειραγώγησης, πολιτικοποίησης και διαστρέβλωσης».

Φωτογραφίες με εμφιαλωμένο νερό, κονσέρβες και εφεδρικές μπαταρίες έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς καταναλωτές σε όλο τον κόσμο αποθηκεύουν προμήθειες έκτακτης ανάγκης, αντιδρώντας σε ένα κύμα θεωριών συντέλειας περί επικείμενου παγκοσμίου πολέμου.

Προκειμένου να προετοιμαστούν για την εντεινόμενη πίεση από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις παρατεταμένες συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία συνέστησαν πρόσφατα στα νοικοκυριά να ελέγξουν τα ντουλάπια τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν είδη πρώτης ανάγκης για τουλάχιστον τρεις ημέρες - από τρόφιμα μακράς διαρκείας μέχρι βρεφικό γάλα και κουτιά πρώτων βοηθειών.

Ωστόσο, οι οδηγίες αυτές, οι οποίες αποσκοπούν στην προετοιμασία των πολιτών για κάθε είδους κινδύνους, έδωσαν τροφή σε διαδικτυακή φημολογία που πυροδότησε δημόσια ανησυχία και αγορές πανικού.

Δεκάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία συνέδεσαν τις επικαιροποιήσεις αυτές με μια σειρά τεχνικών βλαβών που παρέλυσαν πτήσεις και τραπεζικές εφαρμογές, εικάζοντας ότι μια νέα παγκόσμια σύρραξη βρίσκεται προ των πυλών.

Οι fact-checkers του AFP διέψευσαν αρκετούς ισχυρισμούς που διαδίδονται σε πολλές γλώσσες στο διαδίκτυο - μεταξύ άλλων στην Αυστραλία, όπου χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επικαλέστηκαν ψευδώς μια συνέντευξη του Ερυθρού Σταυρού ως απόδειξη ότι η Καμπέρα είχε εκδώσει εντολή έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο.

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Παρόμοια αφηγήματα στοχοποίησαν τη Μαλαισία και τη Νότια Κορέα, παρότι καμία από τις δύο χώρες δεν είχε εκδώσει νέες οδηγίες για αποθήκευση προμηθειών έκτακτης ανάγκης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί κέρδισαν έδαφος σε διαδικτυακές ομάδες «preppers» (ατόμων που προετοιμάζονται για καταστροφές), οι οποίες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» αποθηκεύοντας προμήθειες, κατασκευάζοντας καταφύγια και μαθαίνοντας δεξιότητες επιβίωσης.

Ορισμένα μέλη επέδειξαν ντουλάπια γεμάτα με στοίβες από βρώμη και φασόλια, δίπλα σε δεκάδες στοιβαγμένες κονσέρβες.

Η ανησυχία των καταναλωτών και οι «φόβοι περί "Αποκάλυψης" που φουντώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» οδήγησαν σε εκτίναξη των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης στα καταστήματα Costco, σύμφωνα με ευρήματα που κοινοποίησε στο AFP η επενδυτική εταιρεία Mizuho Securities - η οποία προέβλεψε ότι και άλλες μεγάλες αλυσίδες, όπως η Walmart και η Sam's Club, θα κατέγραφαν επίσης αύξηση στη ζήτηση λόγω «φορτώματος των ντουλαπιών».

Στα τέλη Οκτωβρίου, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πωλήσεις κονσερβοποιημένων τροφίμων στην Iceland, μια βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αυξήθηκαν προσωρινά κατά 40%.

Σε περιόδους συλλογικής ανησυχίας, «οι άνθρωποι έχουν μια σύνθετη ανάγκη για ολοκληρωμένη ενημέρωση τόσο σχετικά με τους κινδύνους όσο και με τους τρόπους αντίδρασης», δήλωσε ο Γιοτάμ Οφίρ, αναπληρωτής καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο.

«Η παραπληροφόρηση επικρατεί μέσα σε ένα κενό πληροφόρησης», ανέφερε ο Οφίρ, προσθέτοντας ότι όταν η ενημέρωση στερείται λεπτομερειών ή πλαισίου, οι άνθρωποι «γεμίζουν το κενό με τις δικές τους εναλλακτικές ερμηνείες».

«Αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν»

Το τελευταίο κύμα ψευδών θεωριών κυκλοφόρησε λίγο αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου το «Be Ready», μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού που ενθαρρύνει την αυτάρκεια των νοικοκυριών.

Η εκστρατεία ακολούθησε παρόμοιες κινήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής της Ένωσης Ετοιμότητας της ΕΕ που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους, και ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες που εκδόθηκαν στη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία.

Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι τα νοικοκυριά μπορούν να «ανάψουν τον φακό τους» κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας καταστροφής, δήλωσε η Λούσι Ίστχοουπ, ειδικός στον σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ.

«Ζητάμε από τους ανθρώπους να υιοθετήσουν τη νοοτροπία ότι αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι «δεν συνειδητοποιούν πόσο αλληλένδετη είναι η διεθνής διαχείριση καταστροφών».

Ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης έκτακτων αναγκών μοιράζονται βασικές αρχές, διαφέρουν επίσης ανά χώρα και περιοχή ανάλογα με τους τοπικούς κινδύνους.

Η Ιαπωνία - μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου - εγκαινίασε αυτόν τον μήνα μια νέα υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο την αντιμετώπιση σεισμών. Οι υφιστάμενες οδηγίες της Αυστραλίας αφορούν πρωτίστως τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Η χρονική εγγύτητα ορισμένων ανακοινώσεων ετοιμότητας με στρατιωτικές ομιλίες ή διεθνείς συγκρούσεις συνέβαλε στις εικασίες στο διαδίκτυο», δήλωσε η Σοτζίν Γιανγκ, επίκουρη καθηγήτρια διαχείρισης έκτακτων αναγκών και επιστήμης καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στην Ομάχα.

Ωστόσο, η Γιανγκ σημείωσε ότι η χρονική συγκυρία έχει πρακτικές εξηγήσεις, επισημαίνοντας τον αυξανόμενο αριθμό σοβαρών καιρικών φαινομένων και κυβερνοεπιθέσεων.

Οι πληροφορίες τυγχάνουν συστηματικής χειραγώγησης, πολιτικοποίησης και διαστρέβλωσης

Οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμμίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για ισχυρότερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και προετοιμασίας των νοικοκυριών.

Το παγκόσμιο κόστος των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών τους στα οικοσυστήματα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι από το Γραφείο του ΟΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών.

Περίπου το 95% των άμεσων οικονομικών απωλειών προέρχεται από φυσικούς κινδύνους, όπως οι σεισμοί και οι ξηρασίες.

Παρότι ωστόσο οι καταστροφές γίνονται συχνότερες και εντονότερες, η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση κρίσεων συνεχίζει να συρρικνώνεται, σύμφωνα με φετινή έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Προειδοποίησαν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις κρίσεις «τυγχάνουν συστηματικής χειραγώγησης, πολιτικοποίησης και διαστρέβλωσης».

Ειδικοί δήλωσαν στο AFP ότι το τελευταίο κύμα παραπληροφόρησης εστιάζει στο τι πρέπει να κάνουν τα άτομα και στερείται του κατάλληλου πλαισίου, όπως οι συνεχιζόμενες προσπάθειες προετοιμασίας του κράτους ή οι λόγοι για τους οποίους επικαιροποιήθηκαν οι οδηγίες.

Ο στόχος είναι να «ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της κοινότητας», δήλωσε η Γιανγκ, προσθέτοντας ότι τα νοικοκυριά που μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες μετά από μια καταστροφή επιτρέπουν στα σωστικά συνεργεία να δώσουν προτεραιότητα στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Η ίδια διέκρινε μεταξύ της υπεύθυνης προετοιμασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την αντικατάσταση ορισμένων αποθηκευμένων ειδών πριν λήξουν, και της υπερβολικής αποθήκευσης, η οποία εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας περιττής σπατάλης, ελλείψεων και αυξήσεων στις τιμές που «πλήττουν δυσανάλογα τους ηλικιωμένους, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και τα άτομα με αναπηρία».

Πηγή: AFP