Σημειώνεται πως οι συνταξιούχοι πληρώθηκαν το επίδομα 400 ευρώ πριν λίγες μέρες. Σήμερα ξεκινάει η τακτική καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν και οι αυξημένες συντάξεις μηνός Ιανουαρίου.

Σενάρια για νέο έκτακτο επίδομα στις συντάξεις κυκλοφορούν τα τελευταία 24ωρα, μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη πληρωμή για το επίδομα 400 ευρώ, ενώ αναμένεται να πληρωθούν και οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ τις επόμενες μέρες. Τα σενάρια που κυκλοφόσησαν χθες και ανακυκλώνονται σήμερα θέλουν να έχει πέσει στο «τραπέζι» η ιδέα για την χορήγηση δεύτερης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πριν από το ερχόμενο Πάσχα 2027, ώστε μαζί με αυτή που έχει καθιερωθεί κάθε Νοέμβριο να προκύπτει συνολικό όφελος για τους απόμαχους της εργασίας που θα προσεγγίζει το ποσό μιας πρόσθετης σύνταξης.

Το Dnews.gr επικοινώνησε με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη ενός τέτοιου σεναρίου για έκτκατο επίδομα στους συνταξιούχους το Πάσχα τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός και ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

Σημειώνεται πως οι συνταξιούχοι πληρώθηκαν το επίδομα 400 ευρώ πριν λίγες μέρες.

Σήμερα ξεκινάει η τακτική καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν και οι αυξημένες συντάξεις μηνός Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου το απόγευμα θα πληρωθεί η πρώτη «φουρνιά» των δικαιούχων και την Πέμπτη 26 του μήνα η δεύτερη.

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Οι ημερομηνίες «γκισέ» -για εκείνους που επιλέγουν τον … πατροπαράδοτο τρόπο- ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Όπως προαναφέρθηκε τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μια ημέρα πριν, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 24 του μήνα, μέσω ΑΤΜ.

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση, το ποσά των συντάξεων θα είναι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας Πέμπτη 26 τρέχοντος και θα μπορεί να γίνει ανάληψη με τις χρεωστικές κάρτες.

Αυξημένες οι συντάξεις που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο

Πριν κλείσει μήνας και συγκεκριμένα το διάστημα μεταξύ 21 – 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου.

Μάλιστα, βάσει του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, στις κύριες συντάξεις θα έχουμε αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς χωρίς συμψηφισμούς με την προσωπική διαφορά.

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπολογίζεται σε 2,9%, με τα καθαρά ποσά πάντως που θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και τη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Τριπλή πληρωμή αναμένεται την Παρασκευή σε χιλιάδες δικαιούχους καθώς πληρώνονται επιδόματα ΟΠΕΚΑ, η έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ σε ΑμεΑ αλλά και η επιστροφή ενοικίου.

Τη φετινή ενίσχυση εκτιμάται ότι θα λάβουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αύξησε τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Αυτή την περίοδο η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τις τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ των στοιχείων των μισθωτών, των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και των φορολογικών δηλώσεων των ιδιοκτητών. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος της ενίσχυσης, πριν από την έναρξη των πληρωμών.

Τα ποσά που θα καταβληθούν υπολογίζονται με βάση τα ενοίκια που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.