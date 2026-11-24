Το «Avengers: Doomsday» κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου.

Με την αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Δεκεμβρίου να έχει ξεκινήσει, η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για το «Avengers: Doomsday», προσφέροντας την πιο εντυπωσιακή και αποκαλυπτική ματιά στη μεγαλύτερη υπερηρωική σύγκρουση που έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα το κινηματογραφικό της σύμπαν.



Παίρνοντας τη σκυτάλη από την πρόσφατη επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame Encore» —και τη σκηνή που σύστησε στο κοινό τον έφηβο γιο του Steve Rogers και της Peggy Carter— το νέο βίντεο φέρνει τους Fantastic Four σε ένα κρίσιμο ταξίδι στον χρόνο. Αποστολή τους είναι να εντοπίσουν τον Rogers και να τον επαναφέρουν στο βασικό χρονολόγιο, προκειμένου να ηγηθεί ξανά των Avengers απέναντι στη θανάσιμη απειλή του Doctor Doom.

Η ανατροπή αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στη στιγμή της αλήθειας, με τον νεαρό γιο του να ανακαλύπτει πως ο πατέρας του υπήρξε ο θρυλικός Captain America.

{https://youtu.be/MOKD6crxJqM?si=mA5st3eikX9Lvv5f}

Η επική συμμαχία και η επιστροφή των X-Men

Το τρέιλερ κορυφώνεται με πλάνα από τη γιγαντιαία μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις του Doctor Doom —ο οποίος πλαισιώνεται από έναν πανίσχυρο στρατό από Sentinels— και την συμμαχία των Avengers και των X-Men.

Σε μια στιγμή που υπόσχεται να ενθουσιάσει τους θεατές, ο Cyclops εκφωνεί τη θρυλική ατάκα των κόμικ «Σε μένα, X-Men μου» («To me, my X-Men»), καθώς ο Nightcrawler τηλεμεταφέρει στο πεδίο της μάχης τους Gambit, Mystique και Beast. Στο πλευρό τους ρίχνονται στη μάχη, μεταξύ άλλων, οι Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor και Yelena Belova.



Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία του νέου τρέιλερ έρχεται στον απόηχο της εντυπωσιακής εμπορικής πορείας του «Avengers: Endgame Encore». Η επανακυκλοφορία του μπλοκμπάστερ του 2019, εμπλουτισμένη με τέσσερις νέες σκηνές που λειτουργούν ως γέφυρα για το «Doomsday», έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού box office με 26 εκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας συνολικά 143 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία και εδραιώνοντας εκ νέου τον τίτλο της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας όλων των εποχών.



Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας επιστρέφουν οι αδελφοί Άντονι και Τζο Ρούσο, ενορχηστρώνοντας τη μεγάλη επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο MCU — αυτή τη φορά όμως στον εμβληματικό ρόλο του κακού Victor Von Doom.



Το πολυπληθές καστ περιλαμβάνει ακόμα τους: Κρις Έβανς (Steve Rogers/Captain America), Κρις Χέμσγουορθ (Thor), Πολ Ραντ (Ant-Man), Λετίσια Ράιτ (Black Panther), Σεμπάστιαν Σταν (Winter Soldier), Τομ Χίντλστον (Loki), Σίμου Λιού (Shang-Chi), Πέδρο Πασκάλ (Mister Fantastic), Βανέσα Κίρμπι (Invisible Woman), Τζόζεφ Κουίν (Human Torch) και Έμπον Μος-Μπάκραχ (The Thing).



Επίσης τους: Φλόρενς Πιου (Yelena Belova), Ντέιβιντ Χάρμπορ (Red Guardian), Λιούις Πούλμαν (Sentry), Γουάιατ Ράσελ (U.S. Agent), Χάνα Τζον-Κάμεν (Ghost), Πάτρικ Στιούαρτ (Καθηγητής Charles Xavier), Ίαν ΜακΚέλεν (Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (Cyclops), Κέλσι Γκράμερ (Beast), Ρεμπέκα Ρομέιν (Mystique), Άλαν Κάμινγκ (Nightcrawler) και Τσάνινγκ Τέιτουμ (Gambit).



Το «Avengers: Doomsday» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.