Ο εμβληματικός «Πολίτης Κέιν» του Όρσον Γουέλς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 19:00, το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία της έβδομης τέχνης, προβάλλοντας τον θρυλικό «Πολίτη Κέιν» (1941) του Όρσον Γουέλς.



Η προβολή έχει ελεύθερη είσοδο και αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το αθηναϊκό κοινό —τόσο για τους παλιούς σινεφίλ όσο και για τους νεότερους θεατές— να βιώσουν στη μεγάλη οθόνη την ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής αφήγησης και φιγουράρει επί δεκαετίες στην κορυφή των σημαντικότερων κινηματογραφικών λιστών παγκοσμίως.

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Η πλοκή ξεκινά με τον θάνατο του πανίσχυρου μεγιστάνα του Τύπου, Τσαρλς Φόστερ Κέιν, στην απομονωμένη έπαυλή του, το Xanadu. Η τελευταία αινιγματική λέξη που ψιθυρίζει πριν αφήσει την τελευταία του πνοή —«Rosebud»— πυροδοτεί μια δημοσιογραφική έρευνα.



Μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που τον έζησαν και μια πρωτοποριακή για την εποχή χρήση των flashbacks, ξεδιπλώνεται η ιλιγγιώδης άνοδος, η αλαζονεία και η βαθιά μοναξιά ενός ανθρώπου που φαινομενικά κατέκτησε τα πάντα.



Σκηνοθετημένο, γραμμένο και ερμηνευμένο από τον μόλις 25χρονο τότε Όρσον Γουέλς, το φιλμ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ανακηρυσσόταν σταθερά επί δεκαετίες ως η «καλύτερη ταινία όλων των εποχών» στις ψηφοφορίες του περιοδικού Sight & Sound και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI).



Επίσης, απέσπασε συνολικά εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Γουέλς, κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

Πληροφορίες

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, 19:00

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22

Είσοδος: Ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

Πληροφορίες: 210 3680972 | www.hau.gr