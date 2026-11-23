Τον Σεπτέμβρη του 2027 αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Η Μαρία Σάκκαρη, αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκης, δηλώνοντας πως και οι δύο τον περιμένουν «πώς και πώς».

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα προβλήθηκαν οι δηλώσεις της γνωστής τενίστριας, με τον Γρηγόρη Μπάκα, να αποσπά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το γάμο του ζευγαριού.

Η Μαρία Σάκκαρη, αποκάλυψε ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2027

Η ίδια, βέβαια, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, με τον ρεπόρτερ της εκπομπής να τη ρωτά: «Μάρτιος;», με την Μαρία Σάκκαρη να απαντά:

«Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο μετά, πιο μετά… Μετά το καλοκαίρι».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή, η ίδια ανέφερε: «Όχι, όχι, δεν θέλουμε χειμώνα».

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Τελικά, η Μαρία Σάκκαρη, αποκάλυψε: «Σεπτέμβρη, ναι. Όχι, όχι, όχι δεν θα το ανακοινώσεις, καλά, δεν είναι και κρυφό άλλωστε… Θα γίνει ωραίος γάμος. Θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και είμαστε και οι δύο πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευτυχισμένοι, και τον περιμένουμε πώς και πώς… Μου δίνει δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω», δήλωσε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

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