Το μήνυμα του μέσω των social media.

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκεται η οικογένεια του Παύλου Πολάκη καθώς το Σάββατο 21/11 παντρεύτηκε η κόρη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταυρούλα, με τον εκλεκτό της καρδιάς της Χρήστο Καγιαδάκη, στα Χανιά.

Μάλιστα, η θεία της Στέλλα Πολάκη με μαντινάδα της στο Facebook, έστειλε τις ευχές της για το ζευγάρι.

{https://www.facebook.com/stella.polaki/posts/pfbid02Tbp3t8Q2xK9yatan32eURX2nRJAcKghNxtZV8gR4Fp7Poh2Hnguh3z3txgq1idzyl?rdid=w93vbdjDXfAEKeA6#}

Οι ευχές προς την οικογένεια του Παύλου Πολάκη τόσο κάτω από την ανάρτηση του όσο και από άλλα μέλη της οικογένειας του πλημμύρισαν τα social media με άπαντες να δείχνουν να χαίρονται με όσα συνέβαιναν.

«Τους παντρέψαμε! Χρήστο και Σταυρούλα να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια», έγραψε στο μήνυμα του ο Πολάκης. Μάλιστα, στο μεγάλο γαμήλιο γλέντι στο κέντρο «Κονταρός» όπου έδωσε το παρών πλήθος κόσμου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χόρεψε ζεϊμπέκικο, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media.

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Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις Βρύσες Αποκορώνου, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

{https://www.facebook.com/reel/29811646405100032}

«Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε …και ήταν χιλιάδες!!!», αναφέρει ο βουλευτής σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.