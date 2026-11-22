Η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επαφών του, μετά την έκτακτη διακοπή της προηγούμενης επίσκεψής του.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί εκ νέου το προσεχές Σαββατοκύριακο, 28 και 29 Νοεμβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο των συναντήσεων που είχε προγραμματίσει στην πόλη, αλλά διακόπηκε αιφνιδίως.

Κατά τη διάρκεια της νέας επίσκεψής του προβλέπονται επαφές τόσο με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας όσο και με εκκλησιαστικούς παράγοντες.

Ειδικότερα, το βράδυ του Σαββάτου ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να συναντηθεί με νέους της Θεσσαλονίκης, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.

Η επίσκεψη αναμένεται να περιλαμβάνει και άλλες επαφές, το περιεχόμενο των οποίων θα γίνει γνωστό μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.