Παράλληλα, αναφέρεται στη διάλυση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ), επιρρίπτοντας ευθύνες στις παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ αντίστοιχα.

Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) με ανακοίνωσή της, ασκεί έντονη κριτική στα κόμματα και τις φοιτητικές παρατάξεις για τη διαχείριση της ιστορικής ματωμένης σημαίας του Πολυτεχνείου, επειδή, όπως υποστηρίζει, αξιοποιούν το ιστορικό σύμβολο για πολιτικές και εκλογικές σκοπιμότητες.

Η ΚΝΕ χαρακτηρίζει προσβλητική για την ιστορική μνήμη και την αντιδικτατορική δράση του ελληνικού λαού την εμπλοκή της σημαίας σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, κάνοντας λόγο για εκμετάλλευση ενός συμβόλου που συνδέεται άμεσα με τον αγώνα κατά της δικτατορίας.

Στην ανακοίνωσή της στρέφει τα πυρά της τόσο κατά των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας όσο και ειδικότερα κατά του ΠΑΣΟΚ και της φοιτητικής του παράταξης, ΠΑΣΠ, καταλογίζοντάς τους διαχρονική καπηλεία της σημαίας.

Αναλυτικά:

«Το γεγονός ότι η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για τα εκλογικά παζάρια των κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, αποτελεί βάναυση προσβολή απέναντι στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας. Το ίδιο ισχύει και για την εδώ και δεκαετίες καπηλεία του ιστορικού αυτού συμβόλου, από το ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ, πολύ πριν τη διάλυση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ), για την οποία άλλωστε τεράστιες ευθύνες μοιράζονται οι παρατάξεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ αντίστοιχα.

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Η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου ως σύμβολο του εργατικού, λαϊκού και φοιτητικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, δεν είναι ιδιοκτησία κομμάτων και παρατάξεων και πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει στο Πολυτεχνείο ή στον φορέα των αγωνιστών κατά της δικτατορίας (ΣΦΕΑ), για να μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι προσβάσιμη, να εκτίθεται ώστε η νέα γενιά, να μαθαίνει, να παραδειγματίζεται, να εμπνέεται στον δικό της αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, στη μόρφωση, στην εργασία, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας μας.

Η ΚΝΕ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα εδώ και δεκαετίες για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ και φέτος πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου η Πανσπουδαστική Κ.Σ., η παράταξη που στηρίζει η ΚΝΕ, κατέθεσε ψήφισμα σε δεκάδες συλλόγους απαιτώντας η ΠΑΣΠ να παραδώσει τη σημαία στους πραγματικούς εκπροσώπους του αντιδικτατορικού κινήματος».