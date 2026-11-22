Μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εσωκομματικών διευθετήσεων; - Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ που διαπραγματεύεται με το ΠΑΣΟΚ και η ΠΑΣΠ που βγάζει ανακοινώσεις αλλά που σε ενιαία μορφή ...δεν υπάρχει!- Όλο το παρασκήνιο.

Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι πληροφορίες ότι ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ διαπραγματεύτηκαν με «έπαθλο» την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, όπως θύελλα αντιδράσεων προκαλούν και οι προτάσεις να παραδοθεί προς φύλαξη σε φορέα όπως τον Σύλλογο Φυλακισμένων και Εξορισθέντων μέχρι να συγκροτηθεί εκ νέου η ΕΦΕΕ.

Οι εξελίξεις αυτές μάλιστα προκαλούν σφοδρή σύγκρουση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μεταξύ της ηγεσίας και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και την σφοδρή επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με τους πραγματικούς λόγους να έχουν να κάνουν πρωτίστως με τη χαμηλή δημοσκοπική αποδοση του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Κώστας Λαλιώτης καθίσταται ως ένα από τα κομβικά πρόσωπα που μπορεί να δώσει λύση στο θέμα που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης το άλλοτε «θείον βρέφος» «διαπραγματεύεται» εδώ και τρία περίπου χρόνια ώστε να δοθεί λύση και να εκλείψει ο κίνδυνος η αιματοβαμμένη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου να χαθεί ή να αποτελεί αντικείμενο κομματικών διευθετήσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες παραμονή της φετινής επετείου ο Κ. Λαλιώτης συζήτησε με την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ το θέμα, με τη θέση του να είναι πως θα πρέπει να φυλάσσεται μέχρι να παραδοθεί στον Σύλλογο Εξορισθέντων και Φυλακισμένων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), μέχρι να ανασυγκροτηθεί η ΕΦΕΕ. Την επομένη, ανήμερα της επετείου, πραγματοποιήθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη σύσκεψη για την επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ στο ΠΑΣΟΚ, με «αντάλλαγμα» την παράδοση της σημαίας στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες από έγκυρους συνομιλητές.

Ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια ποιων βρίσκεται η σημαία και πού φυλάσσεται. Ο Στέφανος Τζουμάκας, μέλος επίσης της Συντονιστικής Επιτροπής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου όπως ο Κώστας Λαλιώτης, άφησε να σημειωθεί πως η σημαία φυλάσσεται σε ...θυρίδα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή βρίσκεται στα χέρια στελέχους που έχει αναλάβει την επανίδρυση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

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Ενδιαφέρον εμφανίζουν και οι δηλώσεις της ΠΑΣΠ που όμως δεν ...υπάρχει σε ενιαία μορφή, καθώς έχει πάρα πολλά χρόνια (19!) να εκλέξει ηγεσία. Υπάρχει πχ ΠΑΣΠ Παντείου ή Νομικής όχι όμως και κεντρική ΠΑΣΠ. Αξίζει να σημειωθεί πως την ανακοίνωση της ΠΑΣΠ (που ...δεν υπάρχει) διακινούσε η Χαριλάου Τρικούπη!

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν επί του θέματος - η πολιτική αντιπαράθεση για τη σημαία στο ρεπορτάζ (ΕΔΩ) του Μανώλη Καλουδά.