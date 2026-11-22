Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων στο σημείο της βλάβης.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει στο Πέραμα η εκτεταμένη βλάβη που σημειώθηκε σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, με τις εργασίες αποκατάστασης να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Η θραύση του αγωγού, η οποία σημειώθηκε το Σάββατο (21/11), δημιούργησε έκτακτη κατάσταση στην περιοχή, καθώς επηρεάστηκε σημαντικά η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που αποτελεί βασική οδική αρτηρία για την είσοδο και την έξοδο από την πόλη.

Η έκταση της ζημιάς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτεί πολύωρες παρεμβάσεις από τα τεχνικά συνεργεία, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερχείλισης λυμάτων, με πιθανές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

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Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Εξαιτίας των εργασιών, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

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Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η είσοδος των οχημάτων προς το Πέραμα μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας παραμένει κλειστή, ενώ η αποχώρηση από την πόλη πραγματοποιείται μέσω ειδικής μονοδρόμησης τμήματος της λεωφόρου.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων στο σημείο της βλάβης.

Παράλληλα, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Έκκληση του δημάρχου για περιορισμό των μετακινήσεων

Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, ο οποίος ενημέρωσε τους κατοίκους για το μέγεθος της ζημιάς και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδικασία αποκατάστασης.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για κεντρικό αγωγό που μεταφέρει τα λύματα από το Πέραμα προς τον Ακροκέραμο, με τη βλάβη να απαιτεί εκτεταμένες τεχνικές εργασίες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο επιστροφής και υπερχείλισης λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται προσωρινές παρεμβάσεις παράκαμψης της ροής (bypass), με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και οχημάτων, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση λυμάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος προβλημάτων στις κατοικίες.

Ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της πόλης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Νυχθημερόν οι εργασίες αποκατάστασης

Το έργο των συνεργείων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς ο αγωγός βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και η πρόσβαση στο σημείο της θραύσης προϋποθέτει εκτεταμένες εκσκαφές και παρεμβάσεις στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν από τη δημοτική αρχή, οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν αδιάκοπα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο την αντιμετώπιση της βλάβης το συντομότερο δυνατόν. Ο δήμαρχος είχε αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις ενδέχεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (23/11).

Όσον αφορά τα πιθανά αίτια της θραύσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζονται είτε με καθίζηση του εδάφους είτε με τους κραδασμούς από τη διέλευση βαρέων οχημάτων στην περιοχή.