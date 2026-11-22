Πρώτη προτεραιότητα αποτελούν οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, για τις οποίες οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2021.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του 2020, περιπτώσεις με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών κινήσεων, καθώς και φάκελοι στους οποίους έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες επιταχύνουν τις διαδικασίες, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία παραγραφής για σειρά φορολογικών υποθέσεων.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελούν οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, για τις οποίες οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2021. Η πενταετής προθεσμία παραγραφής ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα χρονικά περιθώρια των ελεγκτικών αρχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχουν αποκαλύψει αναντιστοιχίες ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες οικονομικές συναλλαγές.

Ακόμη, ελέγχονται υποθέσεις στις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η παραγραφή μετατίθεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου και ΦΠΑ, καθώς και φάκελοι στους οποίους προέκυψαν νέα στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετούς περιόδου.

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Η ΑΑΔΕ καταρτίζει λίστες προτεραιότητας, δίνοντας έμφαση στις υποθέσεις με τις μεγαλύτερες φορολογικές αποκλίσεις και το σημαντικότερο δημοσιονομικό ενδιαφέρον, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταλογισμού φόρων και προστίμων.

Τι αλλάζει με την απόφαση του ΣτΕ

Πρόσθετη πίεση στον φοροελεγκτικό μηχανισμό δημιουργεί η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές διατάξεις που επέκτειναν από πέντε σε δέκα ή ακόμη και είκοσι χρόνια την παραγραφή υποθέσεων ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής της περιόδου 2012-2017.

Η δικαστική απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο τον βασικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής, περιορίζοντας τα περιθώρια της φορολογικής διοίκησης για ελέγχους παλαιότερων χρήσεων.

Οι επόμενες 40 ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών. Μετά την εκπνοή των νόμιμων προθεσμιών, το Δημόσιο χάνει, κατά κανόνα, τη δυνατότητα να προχωρήσει σε καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προστίμων για τις υποθέσεις που έχουν παραγραφεί.

Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να κινηθούν με ταχύτητα, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τους ελέγχους και να αποφευχθεί η απώλεια φορολογικών εσόδων.