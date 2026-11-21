Οι τέσσερις αναλήψεις των 2,55 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις 41 λεπτά, οι 199 ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και τα ψηφιακά ίχνη που οδήγησαν στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

Μια σύνθετη υπόθεση οικονομικής απάτης, με επίκεντρο την εκμετάλλευση του συστήματος επιστροφής φόρων, έφερε στο φως η έρευνα των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως επιχειρηματικές βιτρίνες για τη δημιουργία εικονικών συναλλαγών, την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν.

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη 15 προσώπων, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δύο τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές. Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παράνομες επιστροφές φόρων ανέρχονται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία της τραπεζικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία μέσα σε μόλις 41 λεπτά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδοχικές αναλήψεις συνολικού ύψους 2,55 εκατομμυρίων ευρώ από το ίδιο τραπεζικό κατάστημα στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν εκατοντάδες ύποπτες συναλλαγές, αλλά και φορολογικές δηλώσεις διαφορετικών επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι 8 εταιρείες-βιτρίνες και το δίκτυο των εικονικών τιμολογίων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός βασιζόταν στη δημιουργία και αξιοποίηση εταιρειών με φαινομενικά νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Πίσω από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ωστόσο, φέρονται να βρίσκονταν πρόσωπα των οποίων το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ δεν συμβάδιζε με το μέγεθος των δραστηριοτήτων που τους αποδίδονταν. Ανάμεσα στους δηλωμένους διαχειριστές και εταίρους περιλαμβάνονταν άνεργοι, ιδιοκτήτες μικρών τοπικών επιχειρήσεων και άτομα χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Οι εταιρείες εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους, εκδίδοντας και ανταλλάσσοντας τιμολόγια υψηλής αξίας, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές εμπορικές πράξεις.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν μια πλασματική εικόνα οικονομικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιούνταν για την εμφάνιση φορολογικών υποχρεώσεων και την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρων.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι οκτώ εταιρείες απέκρυψαν φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου 13 εκατομμύρια αφορούσαν φόρο εισοδήματος και 15 εκατομμύρια ΦΠΑ. Παράλληλα, υπέβαλαν και έλαβαν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

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Η φορολογική αρχή έχει ήδη προχωρήσει στον καταλογισμό της αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης.

Η λογίστρια που αρνήθηκε να συμμετάσχει και συνέβαλε στην αποκάλυψη

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας φέρεται να ήταν η στάση μιας λογίστριας, η οποία αρνήθηκε να συμμετάσχει στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων που θεωρούσε ύποπτες και στη συνέχεια απευθύνθηκε αυτοβούλως στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της φέρεται να της ζήτησε να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για εννέα διαφορετικές εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό της απέστειλε μέσω της εφαρμογής Viber τις επωνυμίες των επιχειρήσεων, τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τα ποσά των παρακρατήσεων που θα δηλώνονταν.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της προσφέρθηκε αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε, καθώς εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες ενδέχεται να συνιστούσαν απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο σύντροφός της επιχείρησε να την καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι οι επιστροφές θα πραγματοποιούνταν κανονικά και ότι στην υπόθεση υπήρχε εμπλοκή τραπεζικών προσώπων.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την περιγραφή της, κλιμακώθηκε το πρωί της 20ής Μαρτίου, όταν εκείνος φέρεται να απαίτησε τους κωδικούς πρόσβασης του συνεταίρου της. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση και η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι.

Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι οι φορολογικές δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί, με τη χρήση κωδικών που βρίσκονταν σε προσωπικό της σημειωματάριο. Στη συνέχεια εντόπισε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της μηνύματα που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έδειχναν ότι τα στοιχεία πρόσβασης είχαν διαβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Η μαρτυρία της αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια φέρεται να είχε απορρίψει και παλαιότερα, την άνοιξη του 2025, ανάλογη πρόταση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης με αίτημα σημαντικής επιστροφής φόρου, κρίνοντας ότι δεν δικαιολογούνταν από την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τα 2,55 εκατομμύρια ευρώ που αναλήφθηκαν μέσα σε 41 λεπτά

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της δικογραφίας αφορά τις κινήσεις χρημάτων που ακολούθησαν την πίστωση των επιστροφών φόρου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, στις 25 Μαΐου 2026 πιστώθηκαν σε πέντε εταιρικούς λογαριασμούς επιστροφές φόρου συνολικού ύψους περίπου 3,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε ανάληψη 300.000 ευρώ από τραπεζικό κατάστημα στο Αγρίνιο. Το ποσό παραδόθηκε σε 3.000 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες κινήσεις καταγράφηκαν στις 27 Μαΐου, σε τραπεζικό κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού στην Αθήνα.

Μέσα σε διάστημα μόλις 41 λεπτών πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδοχικές αναλήψεις:

Στις 11:36 αναλήφθηκαν 600.000 ευρώ.

Στις 11:49 ακολούθησε ανάληψη 670.000 ευρώ.

Στις 11:57 αναλήφθηκαν ακόμη 680.000 ευρώ.

Στις 12:17 πραγματοποιήθηκε η τελευταία ανάληψη, ύψους 600.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των τεσσάρων αναλήψεων έφτασε τα 2,55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τα 300.000 ευρώ που είχαν αναληφθεί την προηγούμενη ημέρα στο Αγρίνιο, οι συγκεκριμένες κινήσεις ανήλθαν σε 2,85 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης αιτήματα αύξησης των ημερήσιων ορίων ανάληψης που είχαν προηγηθεί, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρικοί λογαριασμοί εμφάνισαν σχεδόν μηδενικά υπόλοιπα μετά την εκταμίευση των χρημάτων.

Στο μικροσκόπιο 199 τραπεζικές συναλλαγές άνω των 15,3 εκατ. ευρώ

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στις συγκεκριμένες αναλήψεις. Ο εσωτερικός έλεγχος τράπεζας εξέτασε συνολικά 199 συναλλαγές, συνολικής αξίας 15.316.119,64 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούσαν 22 εταιρείες και έξι φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν να εξουσιοδοτούν τα ίδια πρόσωπα για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν κοινές διευθύνσεις έδρας και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και τραπεζικές κινήσεις που δεν φαίνεται να συμβάδιζαν με το πραγματικό οικονομικό μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Ο εσωτερικός έλεγχος φέρεται επίσης να εντόπισε αδυναμίες στην εφαρμογή των διαδικασιών ταυτοποίησης πελατών και ελέγχου των συναλλαγών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ψηφιακά ευρήματα. Στις 20 Μαρτίου 2026 υποβλήθηκαν εννέα φορολογικές δηλώσεις διαφορετικών εταιρειών μέσα σε μόλις 15 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, με κοινή διεύθυνση IP. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες των ελεγκτών για συντονισμένη δραστηριότητα πίσω από τις φαινομενικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Οι τραπεζικοί διευθυντές και οι αμοιβές άνω των 100.000 ευρώ

Σημαντικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τον φερόμενο ρόλο δύο διευθυντικών τραπεζικών στελεχών, τα οποία περιλαμβάνονται στους 15 συλληφθέντες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πρόκειται για διευθυντές υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών στην ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά, προερχόμενων από τις παράνομες επιστροφές φόρων.

Για τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις φέρονται να λάμβαναν αμοιβή που ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ ανά ανάληψη, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής έρευνας.

Για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης πτυχής, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές και ποιος ήταν ο ρόλος των εμπλεκόμενων στελεχών.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ως έδρα για φορολογικές δηλώσεις ορισμένων από τις εταιρείες είχε δηλωθεί καφενείο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το συγκεκριμένο κατάστημα χρησιμοποιήθηκε για την τεχνολογική υποστήριξη των υποβολών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων φέρεται να μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που λειτουργούσε ως βιτρίνα του κυκλώματος.

Πώς οι ελεγκτές ξετύλιξαν το δίκτυο των εταιρειών

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε η αξιοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) προχώρησαν σε συνδυαστική επεξεργασία φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τον δείκτη ομοιότητας Jaccard.

Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης δεδομένων που επιτρέπει τον εντοπισμό κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφορετικών συνόλων πληροφοριών. Με την εφαρμογή της, οι ελεγκτές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών, φυσικών προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και οικονομικών συναλλαγών.

Έτσι αναδείχθηκαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπως κοινά πρόσωπα στη διοίκηση επιχειρήσεων, επικαλύψεις στις τραπεζικές κινήσεις και διασυνδέσεις που δεν ήταν εμφανείς από την εξέταση κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες, ενώ κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και άλλα στοιχεία που αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Έξι κακουργηματικές κατηγορίες για τους 15 συλληφθέντες

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης είναι ήδη σε εξέλιξη, καθώς σε βάρος των 15 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για έξι κακουργηματικές πράξεις.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Φοροδιαφυγή.

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Απόπειρα απάτης.

Πλαστογραφία.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.