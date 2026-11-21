Τα Εισόδια της Θεοτόκου αποτελούν μία από τις δώδεκα μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας που υπενθυμίζει στους πίστους την εμπιστοσύνη στον Θεό, την ευγνωμοσύνη και την προσφορά.

Σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα Εισόδια της Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες θεομητορικές εορτές. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην είσοδο της μικρής Μαρίας στον Ναό των Ιεροσολύμων, όταν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι γονείς της, Ιωακείμ και Άννα, την αφιέρωσαν στον Θεό εκπληρώνοντας την υπόσχεση που είχαν κάνει.

Παράλληλα, η η 21η Νοεμβρίου έχει και μια δεύτερη σημασία, καθώς έχει καθιερωθεί ως Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η καθιέρωση της ημέρας συνδέθηκε με τη μεγάλη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, καθώς η Παναγία θεωρείται προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια ημερομηνία συνδυάζει τη θρησκευτική παράδοση με την τιμή προς όσους υπηρετούν την άμυνα της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn00p5rm313t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εισόδια Θεοτόκου: Τι γιορτάζουμε στις 21 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Μαρία ήταν τριών ετών όταν οι γονείς της την οδήγησαν στον Ναό των Ιεροσολύμων, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους να την αφιερώσουν στον Θεό. Η μικρή Μαρία δεν οδηγήθηκε μόνη της, αλλά συνοδευόταν από νεαρές κοπέλες που κρατούσαν αναμμένες λαμπάδες, δημιουργώντας μια πανηγυρική πομπή. Ο αρχιερέας Ζαχαρίας την υποδέχθηκε και, σύμφωνα με την παράδοση, την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, τον ιερότερο χώρο του Ναού, όπου επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στον αρχιερέα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη θεολογική σημασία, καθώς θεωρείται προμήνυμα της μελλοντικής αποστολής της Παναγίας στο μυστήριο της Ενανθρώπησης. Η αφιέρωση της Μαρίας ήταν, κατά την παράδοση, πράξη ευγνωμοσύνης των γονέων της για τη γέννησή της. Ο Ιωακείμ και η Άννα, ύστερα από χρόνια προσευχής και δοκιμασίας εξαιτίας της ατεκνίας, προσέφεραν το παιδί τους στον Θεό, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους.

Τα τέσσερα «Εισόδια» της Θεοτόκου

Η λέξη «είσοδος» δηλώνει την είσοδο κάποιου σε έναν τόπο, αλλά και τη μετάβαση σε μια νέα κατάσταση. Με αφορμή τη γιορτή της 21ης Νοεμβρίου, η θεολογική προσέγγιση της ζωής της Παναγίας αναδεικνύει τέσσερις συμβολικούς σταθμούς, τέσσερις εισόδους που συνδέονται με το έργο της σωτηρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρώτη είσοδος ήταν η είσοδός της στη ζωή. Η σύλληψη και η γέννηση της Μαρίας παρουσιάζονται στην εκκλησιαστική παράδοση ως καρπός της προσευχής των γονέων της, Ιωακείμ και Άννας. Η γέννησή της αποτέλεσε για εκείνους πηγή χαράς και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ύστερα από τη μακρά δοκιμασία της ατεκνίας.

Η δεύτερη είσοδος ήταν η είσοδός της στον Ναό των Ιεροσολύμων. Η μικρή Μαρία αφιερώθηκε στον Θεό και οδηγήθηκε στα Άγια των Αγίων από τον αρχιερέα Ζαχαρία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.

Η τρίτη είσοδος ήταν η είσοδός της στο μυστήριο της Ενανθρώπησης του Θεού. Η πορεία αυτή άρχισε με τον Ευαγγελισμό, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στη Μαρία ότι θα γίνει μητέρα του Χριστού, και ολοκληρώθηκε με τη γέννησή Του. Η συγκατάθεσή της στην κλήση του Θεού αποτελεί κεντρικό γεγονός της χριστιανικής πίστης.

Η τέταρτη και τελευταία είσοδος είναι η είσοδός της στον Ουρανό. Η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει την αρχή της με την ένδοξη Κοίμηση της Θεοτόκου και την παρουσιάζει ως συνάντηση με τον Υιό της. Αποτελεί την ολοκλήρωση της πορείας της, από τη γέννηση και την αφιέρωσή της στον Θεό έως τη συμμετοχή της στο μυστήριο της σωτηρίας.

Τα τέσσερα αυτά «Εισόδια» περιγράφουν μια πορεία αφιέρωσης και αποστολής, από την είσοδο στη ζωή, στην αφιέρωση στον Ναό, στη διακονία του μυστηρίου της Ενανθρώπησης και, τέλος, στην ουράνια ολοκλήρωση.

Το έθιμο με τα πολυσπόρια: Γιατί τα φτιάχνουμε στις 21 Νοεμβρίου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου συνδέονται με ένα παλιό λαϊκό έθιμο που διατηρείται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, την παρασκευή των πολυσπορίων. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό φαγητό από ανάμεικτους σπόρους, δημητριακά και όσπρια, το οποίο συνδέεται με την ευφορία της γης, την καρποφορία και την ευχή για μια καλή σοδειά. Η γιορτή συμπίπτει με την περίοδο της σποράς, γι’ αυτό και τα πολυσπόρια συνδέθηκαν με τις αγροτικές εργασίες και τις ευχές των ανθρώπων για υγεία, αφθονία και ευλογία. Σε ορισμένες περιοχές το έθιμο είναι γνωστό και ως «πανσπερμία» ή «πολυσπορίτικα». Η συνήθεια έχει συνδεθεί με αρχαιότερες πρακτικές προσφοράς καρπών και σπόρων, γνωστές ως πανσπερμία. Οι άνθρωποι συγκέντρωναν διαφορετικούς καρπούς της γης και τους μαγείρευαν μαζί, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για όσα τους προσέφερε η φύση και την ελπίδα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Με το πέρασμα των χρόνων, το έθιμο εντάχθηκε στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση της ημέρας.

Η βασική ιδέα των πολυσπορίων είναι η ανάμειξη πολλών διαφορετικών σπόρων και καρπών. Ανάλογα με την περιοχή και την οικογενειακή συνταγή, χρησιμοποιούνται σιτάρι, καλαμπόκι, ρεβίθια, φασόλια, φακές, κουκιά και άλλα όσπρια ή δημητριακά. Σε ορισμένες εκδοχές προστίθενται ξηροί καρποί, σταφίδες, μέλι ή πετιμέζι, ενώ αλλού το φαγητό παρασκευάζεται πιο απλά, με αλάτι και ελαιόλαδο. Τα υλικά βράζουν μέχρι να μαλακώσουν και να ενωθούν σε ένα χορταστικό μείγμα. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της παραλλαγές, όμως ο συμβολισμός παραμένει κοινός. Οι πολλοί σπόροι αντιπροσωπεύουν την αφθονία, τη γονιμότητα της γης και την ελπίδα για μια ευλογημένη χρονιά.

Τι τρώμε στη γιορτή των Εισοδίων – Τι ισχύει με τη νηστεία

Τα Εισόδια της Θεοτόκου γιορτάζονται κατά κανόνα κατά τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων. Ωστόσο, η ημέρα έχει ιδιαίτερη θέση στο εκκλησιαστικό τυπικό, καθώς προβλέπεται κατάλυση ιχθύος, δηλαδή επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Έτσι, το τραπέζι της ημέρας για τους νηστεύοντες μπορεί να περιλαμβάνει ψάρι, λαχανικά, όσπρια και άλλα νηστίσιμα εδέσματα, ενώ τα πολυσπόρια αποτελούν το παραδοσιακό φαγητό που συνδέεται περισσότερο με τη γιορτή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcg6xew2101?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Νοεμβρίου

Την ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου γιορτάζουν ονόματα που συνδέονται με την Παναγία και τη συγκεκριμένη εορτή. Μεταξύ αυτών είναι τα Μαρία, Μαρίνα, Δέσποινα, Παναγιώτα, Παναγιώτης, Εισοδία και σχετικά υποκοριστικά ή παραλλαγές, ανάλογα με την τοπική παράδοση. Σύμφωνα με ένα λαϊκό έθιμο που συναντάται σε ορισμένες περιοχές, οι ανύπαντρες γυναίκες που ονομάζονται Μαρία γιορτάζουν στις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι παντρεμένες στις 15 Αυγούστου, στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για λαϊκή συνήθεια και όχι για επίσημο εκκλησιαστικό κανόνα.