Τα ποσά αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Σειρά πληρωμών αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου με την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και την επιστροφή ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία.

Τα ποσά αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Τα επιδόματα που πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ

Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλονται οι τακτικές μηνιαίες παροχές του ΟΠΕΚΑ σε όσους έχουν ενεργές και εγκεκριμένες αιτήσεις. Συγκεκριμένα, στις πληρωμές περιλαμβάνονται:

Επίδομα παιδιού Α21: Η πέμπτη δόση του επιδόματος για τις οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ): Η μηνιαία ενίσχυση για νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Επίδομα στέγασης: Η επιδότηση ενοικίου για δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αναπηρικά επιδόματα: Οι προνοιακές οικονομικές ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία.

Επίδομα γέννησης: Η οικονομική παροχή σε δικαιούχους που έχουν αποκτήσει παιδί και έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίδομα αναδοχής: Η ενίσχυση για δικαιούχους ανάδοχους γονείς.

Σύνταξη και επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Οι παροχές που χορηγούνται σε ηλικιωμένους οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Επίδομα ομογενών: Η οικονομική ενίσχυση στις δικαιούχες κατηγορίες ομογενών.

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπου προβλέπεται η καταβολή του.

Έξοδα κηδείας και λοιπές ειδικές προνοιακές παροχές, για δικαιούχους των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Η πληρωμή αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες και διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση.

Πότε πληρώνονται τα 400 ευρώ στα ΑμεΑ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις 27 Νοεμβρίου στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ, στους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές, καθώς και στους ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ η καταβολή γίνεται χωρίς αίτηση. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και εάν πληρούνται περισσότερες από μία προϋποθέσεις.

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Επιστροφή ενοικίου

Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλεται και η ετήσια επιστροφή ενοικίου, η οποία αφορά όσους νοικιάζουν κύρια κατοικία ή κατοικία για φοιτητή. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει δηλωθεί, ενώ το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα νέα εισοδηματικά όρια έχουν διευρυνθεί και διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για την κύρια κατοικία ισχύει και περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, βάσει ΕΝΦΙΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία

Η επιστροφή ενοικίου καλύπτει και τη φοιτητική κατοικία, δίνοντας τη δυνατότητα σε οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο για το σπίτι τους και παράλληλα για τη στέγαση παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη να λάβουν διπλή ενίσχυση.

Για τη φοιτητική κατοικία, η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ανά φοιτητή, ενώ δεν εφαρμόζεται περιουσιακό κριτήριο. Εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια, τα οποία αφορούν το οικογενειακό εισόδημα.

Η ενίσχυση υπολογίζεται επίσης στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου που έχει δηλωθεί. Εφόσον μια οικογένεια δικαιούται επιστροφή για την κύρια κατοικία και για φοιτητική κατοικία, μπορεί να λάβει συνολικά έως 1.600 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα στην κύρια κατοικία.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλωθεί σωστά τα στοιχεία της κατοικίας και τα ποσά των ενοικίων, ώστε να γίνει η διασταύρωση των δεδομένων και ο υπολογισμός της επιστροφής.