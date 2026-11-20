Ξεκίνησε η πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν σήμερα 20 Νοεμβρίου και ποιοι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Ξεκίνησε να πιστώνεται από σήμερα το απόγευμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ το επίδομα των 400 ευρώ με τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ να παίρνουν την σκυτάλη της πληρωμής στις 30 Νοεμβρίου. Όπως σημειώνεται από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας η σημερινή καταβολή των 400 ευρώ δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων της ενίσχυσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), το επίδομα των 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 400 ευρώ

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στην ίδια ενίσχυση περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Επομένως, η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία, αλλά από την ένταξη του δικαιούχου στις κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία.

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Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός από το επίδομα των 400 ευρώ

Παρά τη διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι την οικονομική ενίσχυση. Η ηλικία και το είδος της σύνταξης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καταβολή του ποσού. Ειδικότερα, εκτός της ενίσχυσης μένουν:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για τη θεμελίωση δικαιώματος.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, αφού απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η ειδική πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά όσους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου.

Όσοι λαμβάνουν άλλα κοινωνικά επιδόματα, χωρίς να ανήκουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα των 400 ευρώ

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους δικαιούχους είναι ότι το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο, χωρίς φορολογικές ή άλλες κρατήσεις. Συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν το σύνολο της ενίσχυσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ποσό εξαιτίας φορολογικών ή ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

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Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ στις 30 Νοεμβρίου

Το επίδομα των 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με τα χρήματα να πιστώνονται από το απόγευμα της Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και θα αφορά τις κάτωθι κατηγορίες δικαιούχων:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Άτομα με αναπηρία

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία

Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και αν εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.

Πώς καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση. Το ποσό καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη κι αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις σε περισσότερες κατηγορίες. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, παίρνουν από 400 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.