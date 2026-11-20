Η ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήρθε πριν από μερικές ημέρες ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με την σύντροφό του, καθώς δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ρήξη στη μεταξύ τους σχέση και τον γάμο τους.

Το ζευγάρι, το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, επέλεξε να διαψεύσει τις φήμες με έναν ξεχωριστό τρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η σύζυγός του να του προσφέρει δύο μπουκέτα με λουλούδια.

Η ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου

«Έκτακτο! Νέα ανατροπή στο πολύκροτο διαζύγιό μας!

Εκεί που κάποιοι μας είχαν ήδη χωρίσει, μας είχαν βγάλει διαζύγιο, μας είχαν στείλει στα δικαστήρια και είχαν κανονίσει μέχρι και την επιμέλεια του παιδιού μας… ήρθε η Ιλάειρα και τους χάλασε το ρεπορτάζ!

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Γιατί, αντί να μου στείλει εξώδικο, εμφανίστηκε στη σχολή μας με λουλούδια για την Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα!

Τι έγινε, παιδιά; Δεν σας βγήκε το σενάριο; Να σας ζητήσουμε συγγνώμη που δεν χωρίσαμε σύμφωνα με το πρόγραμμά σας;

Και μια απορία: Την επιμέλεια του παιδιού μας τελικά ποιος την πήρε; Γιατί εμείς ακόμα μαζί το μεγαλώνουμε!

Εμείς συνεχίζουμε να ζούμε την αγάπη μας. Εσείς συνεχίστε να γράφετε τα σενάριά σας. Μόνο που η ζωή μας δεν είναι τηλεοπτική σειρά και η κόρη μας δεν είναι τίτλος για περισσότερα κλικ.

Υ.Γ. Αγάπη μου, την επόμενη φορά φέρε μου και τα χαρτιά του διαζυγίου μαζί με τα λουλούδια. Μην τους απογοητεύουμε συνέχεια!».

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