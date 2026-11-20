Ο Σπύρος Σούλης καλεσμένος στο «Πρωινό».

Έκπληξη προκάλεσε η εμφάνισή του Σπύρου Σούλη στην εκπομπή «Το πρωινό», καθώς ο αρχιτέκτονας έφτασε στο πλατό με έναν εμφανή τραυματισμό πάνω από το δεξί του φρύδι και μαυρισμένο μάτι.

Όπως είπε, το χτύπημα προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών στα πλαίσια της δουλειά, ωστόσο, ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παράλληλα, όμως, ο Σπύρος Σούλης αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να κάνει έξι ράμματα: «Παράσημο του επαγγέλματος… Όχι, δεν με δείρανε… Δεν χρειάζονται οι λεπτομέρειες… Παράσημο. Έκανα ράμματα… Έξι. Άσε τις λεπτομέρειες, ας πούμε ότι με ρώτησαν μετά αν ο νιπτήρας είναι καλά. Ο νιπτήρας καλά είναι… Τη Δευτέρα το έπαθα. Της δουλειάς παράσημο, στην κυριολεξία. Δεν φοβήθηκα…».

Ο Σπύρος Σούλης έβαλε τέλος στις φήμες ότι έχει παιδί

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Σπύρος Σούλης, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να έχει αποκτήσει το δικό του παιδί.

Όπως είπε, τον καλούσαν δημοσιογράφοι προκειμένου να μάθουν την αλήθεια, με τον ίδιο να δηλώνει ότι ένα παιδί δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό:

«Βρίσκομαι αρκετούς μήνες στην Αμερική, αλλά η βάση μου είναι η Ελλάδα… Παντού έγραψαν ότι έκανα παιδί. ‘Η διπλή ζωή του Σούλη’. Ανέβασα στο Instagram, επειδή δεν το έχω συζητήσει ποτέ, ήμουν με ένα καροτσάκι, προχωρούσα. Δεν φορούσα… Την ίδια μέρα πήγαμε για πικ νικ και φόρεσα το καπέλο ‘Dad’. Εγώ τα ανέβασα όλα αυτά γιατί ήμασταν στο Central Park, και μετά από 2 -3 που ξύπνησα, βλέπω 500 μηνύματα ‘Να σου ζήσει’. Τι να απαντήσεις εκεί πέρα… Δηλαδή, συγγνώμη, το παιδί τι είναι για να το κρύψω; Όταν και αν με το καλό θα έχω, θα το προστατέψω από τη δημοσιότητα, αλλά δεν θα το κρύψω κιόλας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, όχι με ενόχλησε… Με πήραν και 2 – 3 τηλέφωνα δημοσιογράφοι, και τους λέω ‘ρε παιδιά, τι ερώτηση είναι αυτή;’. Δηλαδή, τι να απαντήσω, ναι έχω ή δεν έχω. Αν είχα, το παιδί είναι παιδί… Στην Αμερική πάω για να επιβλέψω τα πρότζεκτ… Η βάση μου είναι εδώ».

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