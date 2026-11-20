Στο επίκεντρο η διεύρυνση της ΕΕ και οι μεταρρυθμίσεις στην περιοχή

Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του υπουργoύ Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η υπουργική Συνάντηση της «Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων και Εταίρων Δυτικών Βαλκανίων».

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η διατήρηση της δυναμικής της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει της Συνόδου ΕΕ–Δυτικών Βαλκανίων της 25ης Νοεμβρίου και της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες του κράτους δικαίου, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως επαναβεβαιώθηκαν στη Διακήρυξη των Δελφών της 23ης Απριλίου 2026.

Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), με στόχο την υποστήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας τους.

Στο περιθώριο της Συνάντησης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kaja Kallas, καθώς και με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης, Marta Kos.