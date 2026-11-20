Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η ανάκριση για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή που είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος.

Ολοκληρώθηκαν οι μαρτυρικές καταθέσεις από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη για την υπόθεση εμπλοκής του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο αρεοπαγίτης ανακριτής καλεί ήδη σε απολογία τον κ. Καραμανλή ο οποίος ήταν υπουργός όταν συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023. Ο πρώην υπουργός καλείται να εμφανιστεί στον ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, έχουν ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν το αδίκημα σε βάρος του να είναι πλημμέλημα.

Με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων αποδίδουν βαριές ευθύνες στον κ. Καραμανλή ο οποίος, όπως καταγγέλλουν όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως για τον κίνδυνο που υπήρχε να χαθούν ανθρώπινες ζωές, όπως δυστυχώς συνέβη με τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Η κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για την οποία θα πρέπει να απολογηθεί ο κ. Καραμανλής φέρεται να τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών