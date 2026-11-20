«Έρχεται ένα εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, μου ζητάει να διαψεύσω ρεπορτάζ ενός άσχετου με εμένα Μέσου μαζικής ενημέρωσης που τον συνέδεσε με την ιστορία μου σχετικά με τους 8... συμπτωματικούς ελέγχους των οχημάτων και της οικογένειάς μου τον τελευταίο καιρό», γράφει.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρει ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του απέστειλε εξώδικα, ζητώντας να διαψεύσει δημοσίευμα ενός μέσου ενημέρωσης.

«Έρχεται ένα εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, μου ζητάει να διαψεύσω ρεπορτάζ ενός άσχετου με εμένα Μέσου μαζικής ενημέρωσης που τον συνέδεσε με την ιστορία μου σχετικά με τους 8... συμπτωματικούς ελέγχους των οχημάτων και της οικογένειάς μου τον τελευταίο καιρό», γράφει.

Μάλιστα, σημειώνει, εντός 24 ωρών ακολούθησε δεύτερο εξώδικο, με το οποίο του ζητήθηκε να αποσαφηνίσει ότι οι προηγούμενες αναφορές του δεν αφορούσαν τον Δημητριάδη.

Ο κ. Γιαννακόπουλος συνεχίζει εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης στράφηκε εναντίον του, αντί να απευθυνθεί στο μέσο ενημέρωσης.

«Νιώθει ότι τον φωτογράφισα εγώ κάπως; Πώς; Παραθέτοντας ανώνυμα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με παραβατικές συμπεριφορές;», αναρωτιέται.

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Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με τη φράση «Το ζήσαμε και αυτό».