Έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Στα χέρια του εισαγγελέα το βίντεο με το περιστατικό του αστυνομικού ελέγχου που έγινε στην κόρη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πριν από λίγες ημέρες, στο Κολωνάκι. Με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διατάχθηκε έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αρ. Κορρέας, μετά το φάκελο που του διαβίβασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοϊδης για όσα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 15η Νοεμβρίου, στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αστυνομικών στο αυτοκίνητο που επέβαινε η κόρη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Εισαγγελέας ανέλαβε να μελετήσει τα στοιχεία του φακέλου στον οποίο περιλαμβάνεται και το επίμαχο βίντεο που διαβίβασε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν με αφορμή τον αστυνομικό αυτό έλεγχο έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα. Αντικείμενο της έρευνας θα είναι επίσης και η ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που απέστειλε στην Εισαγγελία ο κ. Χρυσοχοϊδης η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που, σύμφωνα με τον υπουργό, πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σχετικά με το περιστατικό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ΙΧ αυτοκίνητο εταιρικής ιδιοκτησίας με φιμέ υαλοπίνακες, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Έπειτα από επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη οδό και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των στοιχείων και της νομιμότητας οπλοκατοχής ενός εκ των επιβαινόντων, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια.

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Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές, τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και καθώς δεν διαπιστώθηκε λόγος περαιτέρω ενεργειών, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν».