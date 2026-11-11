Την απόφαση γνωστοποίησε ο Δήμος Κορυδαλλού, μέσω ανακοίνωσης που κοινοποίησε ο δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς.

Κλειστό θα μείνει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού με τα μαθήματα να διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Νίκου Χουρσαλά.

Η απόφαση για αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου ελήφθη σύμφωνα με τον δήμαρχο μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανίχνευσης αερίου στο εργαστήριο του σχολείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η τηλεκπαίδευση θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από πιστοποιημένους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος επισημαίνει ότι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των αυριανών μαθημάτων του ΣΑΕΚ.

Βασικός γνώμονας για την επαναλειτουργία του σχολείου είναι η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων καθώς δεν θα αρθεί το καθεστώς τηλεκπαίδευση μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση ότι ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής. Όπως τόνισε και ο δήμαρχος κ. Χουρσαλάς «Το σύστημα ανίχνευσης που εγκαταστάθηκε πέρυσι λειτούργησε ώστε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός να τεθεί σε κίνδυνο και αύριο θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο.»

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Το πρωτόκολλο που ακολούθησε ο Δήμος μετά την ανίχνευση αερίου

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος μόλις ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής αερίου στο εργαστήριο, τέθηκαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν η ηχητική και η φωτεινή ειδοποίηση, με τη σειρήνα και τον φάρο του εργαστηρίου να τίθενται σε λειτουργία. Παράλληλα, η ηλεκτροβαλβίδα έκλεισε αυτόματα, διακόπτοντας την παροχή αερίου, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο απαγωγέας αέρα, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία για τον εξαερισμό του χώρου.