Το γεγονός πάντως ότι παραμένει άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας στην Τουρκία για το καλώδιο, έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά.

«Πόλεμος» των NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία ξέσπασε από χθες το βράδυ. Στην έκδοση NAVTEX με την οποία υποστηρίζει ότι «συγκατατίθεται» στην διεξαγωγή των ερευνών του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για τις έρευνες που αφορούν στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου η Τουρκία. Μία κίνηση η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων στην Αθήνα, μετά και την ρηματική διακοίνωση (που δεν έχει γίνει γνωστή) με την οποία το Παρίσι ενημέρωσε την Άγκυρα.

Το γεγονός πάντως ότι παραμένει άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας στην Τουρκία για το καλώδιο, έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Η αντιπολίτευση εκφράζει ανησυχία για πιθανές μελλοντικές συνέπειες στα ελληνοτουρκικά και ζητά ενημέρωση από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.

Η τουρκική NAVTEX

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην τουρκική NAVTEX «οι δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας θα διεξαχθούν σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει ληφθεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της τουρκικής NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας κοινοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020».

Η ελληνική απάντηση

Άμεση ήταν η ελληνική απάντηση στην τουρκική κίνηση με έκδοση αντί – NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού κατόπιν εντολών του Υπουργού Εξωτερικών, ως είθισται.

Στην ελληνική αντί – NAVTEX αναφέρεται πως ο τουρκικός σταθμός είναι αναρμόδιος σταθμός για την έκδοση NAVTEX σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) που θα διεξαχθούν από το πλοίο VB ABEILLE MARENGO, υπό γαλλική σημαία (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συντεταγμένες, σημαντικό τμήμα των οποίων και συγκεκριμένα αυτές που αναφέρονται παρακάτω βρίσκονται εντός των ορίων της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, όπως καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και το νόμο ΑΡ. 4001/2011.

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Στην ελληνική αντί – NAVTEX υπογραμμίζεται πως οι ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από τις ελληνικές οδηγίες προς ναυτιλλομένους.

Τονίζεται ακόμα πως ο σταθμός που διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη δημοσίευση μηνυμάτων NAVTEX στην εν λόγω περιοχή είναι αυτός του Ηρακλείου και ξεκαθαρίζεται πως η τουρκική NAVTEX FA76-1127/26, είναι άκυρη και μη εφαρμόσιμη, ενώ η NAVWARN HA15-1411/26 είναι έγκυρη και εν ισχύ.