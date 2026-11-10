Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή myΘέρμανση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027. Οι δικαιούχοι θα έχουν προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν την αίτησή τους, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Σε περιοχές με ακόμη δυσμενέστερες κλιματολογικές συνθήκες, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, το πλαφόν φτάνει τα 1.560 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την περιοχή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται σε 380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για τα πέλετ, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο και υγραέριο. Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φετινή χειμερινή περίοδο εφαρμόζεται επιπλέον αύξηση 30% στο υπολογιζόμενο επίδομα.

Το επίδομα χορηγείται για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης, ενώ για τα καυσόξυλα, τα πέλετ και την τηλεθέρμανση ισχύουν ειδικοί γεωγραφικοί και πληθυσμιακοί περιορισμοί. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Το τελευταίο όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή προκαταβολής έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για όσους είχαν λάβει επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του επιδόματος που τους καταβλήθηκε το 2025-2026, προσαυξημένου κατά 30%, με τους περιορισμούς που προβλέπει η σχετική απόφαση. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον προβλεπόμενο υπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της φετινής αύξησης. Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

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Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης και τις καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου. Για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται δυνατότητα συμπληρωματικής πληρωμής έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης βήμα - βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή myΘέρμανση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το είδος θέρμανσης, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, η διεύθυνση του ακινήτου, η επιφάνειά του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει το ακίνητο.

Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων της οικοδομής και των χιλιοστών συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι επίσης η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση, ο αριθμός παροχής πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Από τη συγκεκριμένη επιδότηση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Για την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος, η αξία των επιλέξιμων αγορών θέρμανσης πρέπει κατά κανόνα να είναι τουλάχιστον διπλάσια του ποσού της ενίσχυσης. Η περίοδος κατανάλωσης εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, με ειδικές ημερομηνίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Η τελική εκκαθάριση θα γίνει με βάση τα στοιχεία αγορών και κατανάλωσης που θα συγκεντρωθούν για κάθε δικαιούχο.