Γιατί ο πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αττάλεια για το κλίμα και γιατί η Αθήνα εκτιμά πως η Άγκυρα δεν θα κάνει τίποτε πριν τη Σύνοδο αυτή- "Έντιμο συμβιβασμό" χαρακτηρίζει διπλωματική πηγή την εξέλιξη με το καλώδιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών, πρωταγωνιστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μαζί με το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό χειρίζονται αποκλειστικά το θέμα της πόντισης του καλωδίου.

Το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Ναυτιλίας, που έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη για την προστασία των εργασιών, ενημερώνονται μόνο για τις τυχόν δράσεις που θα αναλάβουν τα υπουργεία τους.

Ίσως Νίκος Δένδιας και Βασίλης Κικίλιας να νοιώθουν και καλύτερα, υπό την έννοια ότι δεν θα χρεωθούν τυχόν αρνητικές εξελίξεις στους πολιτικούς χειρισμούς.

Σιγή ιχθύος για τη ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα

Σωστά η κυβέρνηση, πιθανόν το υπουργείο Εξωτερικών, διέρρευσε (in.gr και Αλεξάνδρα Φωτάκη) τη ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα. Θα ήταν πολύ χειρότερο να το πληροφορούμασταν από το Παρίσι ή, πολύ περισσότερο, από την Άγκυρα.

Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς αναφέρει.

Να πούμε όμως ότι η ρηματική διακοίνωση δεσμεύει τη χώρα.

Και μην έχετε καμία αμφιβολία πως αν και όταν η Τουρκία εκτιμήσει ότι τη συμφέρει, θα την διαρρεύσει.

Σιωπή και από τα μέσα ενημέρωσης

Είναι πράγματι εντυπωσιακό!

Από τη στιγμή που διέρρευσε η ρηματική διακοίνωση δεν έγινε θέμα σε κανένα φιλοκυβερνητικό μέσο!

Ούτε λέξη!

Άκρα του τάφου σιωπή!

Προφανώς είχε πέσει γραμμή!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πότε φτάνει το πλοίο στην κρίσιμη περιοχή;

Σε διεθνή ύδατα θα είναι τις επόμενες δυο τρεις ημέρες το γαλλικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες αποπλέοντας από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Στο κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με ανώτερες διπλωματικές πηγές, θα φτάσει στα μέσα της εβδομάδας, από την Τετάρτη και μετά.

Και το κρίσιμο σημείο κοντά στην Κάσσο είναι το σημείο που περιλαμβάνεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και αυτό η Άγκυρα δεν το διαπραγματεύεται.

«Έντιμος συμβιβασμός»

Ανώτερη διπλωματική πηγή, μιλώντας στο Dnews, χαρακτήριζε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με αφορμή το καλώδιο, ως έναν "λογικό και έντιμο συμβιβασμό" με την Τουρκία.

Η ερμηνεία του "συμβιβασμού" είναι βέβαιον ότι θα απασχολήσει από σήμερα πολύ και την εσωτερική ζωή του τόπου.

Όχι πριν την Αττάλεια

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Αθήνα εκτιμά ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα επεισόδιο πριν την Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα στην Αττάλια, που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου.

Κυρίως πριν την Τετάρτη και Πέμπτη, που στην τουρκική πόλη θα βρίσκονται περίπου 80 ηγέτες από όλο τον κόσμο και ο Ταγίπ Ερντογάν το περιμένει πώς και πώς!

Ο Παπασταύρου, όχι ο Μητσοτάκης

Την Ελλάδα, πάντως, θα εκπροσωπήσει στη Σύνοδο της Αττάλιας ο υπουργό Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω και του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επέλεξε να απουσιάσει.