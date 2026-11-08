Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της να γυρίσει την καρέκλα δεν βασίστηκε στη γνώση της πρωτότυπης εκτέλεσης ή στη σύγκριση με τον αρχικό ερμηνευτή, αλλά αποκλειστικά σε όσα άκουσε από τον 39χρονο διαγωνιζόμενο.

Μια απρόσμενη αποκάλυψη από την Πάολα και μια εμφάνιση που ξεχώρισε είχε το νέο επεισόδιο του «The Voice», το οποίο προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Πρωταγωνιστής της στιγμής ήταν ο 39χρονος Νικόλας Ακριβός, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού με στόχο να εντυπωσιάσει τους τέσσερις coaches και να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη φάση.

Για την εμφάνισή του επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Καπνογόνα», μια ιδιαίτερα γνωστή επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη, επιχειρώντας να κερδίσει τις εντυπώσεις με τις φωνητικές του δυνατότητες.

Η ερμηνεία του φαίνεται πως έπεισε την Πάολα, καθώς ήταν η μοναδική από τους τέσσερις coaches που πάτησε το κουμπί και γύρισε την καρέκλα της, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της για τον διαγωνιζόμενο.

Η έκπληξη, ωστόσο, ήρθε μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας του Νικόλα, όταν η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως δεν είχε ακούσει ποτέ μέχρι τότε το συγκεκριμένο τραγούδι.

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Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της να γυρίσει την καρέκλα δεν βασίστηκε στη γνώση της πρωτότυπης εκτέλεσης ή στη σύγκριση με τον αρχικό ερμηνευτή, αλλά αποκλειστικά σε όσα άκουσε από τον 39χρονο διαγωνιζόμενο.

«Εγώ το τραγούδι δεν το γνωρίζω, πρώτη φορά το ακούω. Οπότε δεν ξέρω και τις απαιτήσεις του. Ευτυχώς, καλύτερα γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω κιόλας. Απλώς γύρισα γιατί άκουγα έναν σωστό τραγουδιστή και ήθελα να δω, μετά από δω, τι θα κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χιουμοριστικό σχόλιο του Νικόλα που έκανε τους coaches να γελάσουν

Η εμφάνιση του 39χρονου είχε, όμως, και μια αρκετά χιουμοριστική στιγμή πριν ακόμη ξεκινήσει η ερμηνεία του.

Κατά τη γνωριμία του με τους coaches, ο Νικόλας Ακριβός επιστράτευσε τον αυτοσαρκασμό του, κάνοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με το επίθετό του, το οποίο προκάλεσε γέλια στο πλατό και ιδιαίτερα στην Έλενα Παπαρίζου.

«Είμαι… ακριβός γιατί πολλά χρόνια ήμουν τζάμπα», είπε με χιούμορ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και δημιουργώντας ευχάριστο κλίμα πριν από την εμφάνισή του.

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