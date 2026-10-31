Η σκηνή του μουσικού σόου μετατράπηκε για λίγο σε αυτοσχέδια σχολή καράτε, με τον Πάνο Μουζουράκη να μαθαίνει ασκήσεις και κινήσεις αυτοάμυνας, δημιουργώντας μια απρόσμενη και χιουμοριστική στιγμή.

Ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στη σκηνή του «The Voice», με πρωταγωνιστή τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει άφθονο χιούμορ και δεν διστάζει να αυτοσχεδιάζει μπροστά στις κάμερες.

Ο γνωστός τραγουδιστής και coach του μουσικού διαγωνισμού άφησε για λίγο στην άκρη τον ρόλο του κριτή και ανέλαβε έναν εντελώς διαφορετικό: εκείνον του… μαθητευόμενου αυτοάμυνας.

Ο Πάνος Μουζουράκης είναι γνωστός για τον αυθορμητισμό, την εκκεντρική του παρουσία και τις χιουμοριστικές παρεμβάσεις του στο «The Voice».

Αυτή τη φορά, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει από τα συνηθισμένα, δίνοντας μια διαφορετική νότα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η απρόσμενη επίδειξη ασκήσεων αυτοάμυνας έδωσε στη σκηνή έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι στο μουσικό σόου δεν λείπουν οι εκπλήξεις και οι στιγμές γέλιου.

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