Την πληροφορία μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που φέρεται να προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη και να τυλίχθηκε στις φλόγες καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το δεξαμενόπλοιο κινούνταν σε θαλάσσια περιοχή όπου απαγορεύεται η διέλευση, παρά τις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), όταν το πλοίο φέρεται να προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση του πληρώματος.

Το Ιράν κάνει λόγο για σχεδόν δέκα πλοία που χτύπησαν σε νάρκες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης ότι σχεδόν δέκα πλοία έχουν ήδη προσκρούσει σε θαλάσσιες νάρκες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα περιστατικά έχουν καταγραφεί κυρίως κοντά στις ακτές του Ομάν, με τις ιρανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στην περιοχή γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τα εμπορικά και ενεργειακά πλοία.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η διαδρομή που χρησιμοποιούν τα αμερικανικά πλοία χαρακτηρίζεται από την Τεχεράνη ως απαγορευμένη, ενώ οι ιρανικές αρχές απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων περιορισμών για τη διέλευση από την περιοχή.

81 επιθέσεις σε πλοία από τον Ιούλιο

Η εικόνα που καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρίσης στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού Κέντρου Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO), από τις 6 Ιουλίου έχουν καταγραφεί συνολικά 81 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην ευρύτερη περιοχή.

Από αυτές, οι 59 σημειώθηκαν στη νότια θαλάσσια διαδρομή, γεγονός που αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Γιατί είναι τόσο σημαντικά τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και από εκεί με την Αραβική Θάλασσα.

Υπό κανονικές συνθήκες, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία της ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διεθνή οικονομία.

Η παρουσία ναρκών, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα δημιουργούν ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, με πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές προμήθειες, στις διεθνείς μεταφορές και στις τιμές των καυσίμων.