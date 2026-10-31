Τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν συχνά υγροτόπους ως ενδιάμεσους σταθμούς κατά τις μεταναστευτικές τους διαδρομές, καθώς βρίσκουν εκεί τις κατάλληλες συνθήκες για ξεκούραση και αναζήτηση τροφής.

Ένα μοναδικό θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στην Αργολίδα, καθώς ένα εντυπωσιακό σμήνος από περίπου 120 φλαμίνγκο έκανε την εμφάνισή του στον υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα ξεχωριστό φυσικό σκηνικό.

Τα πανέμορφα αποδημητικά πτηνά επέλεξαν τον υγρότοπο για μια ενδιάμεση στάση στο μακρύ ταξίδι της φθινοπωρινής μετανάστευσής τους, προσφέροντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού φοινικόπτερων στην ίδια περιοχή δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο, γεγονός που κάνει τη φετινή εμφάνισή τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Το κοπάδι αριθμεί περίπου 120 πουλιά, με τα φλαμίνγκο να παραμένουν στα ρηχά νερά του υδροβιότοπου, αναζητώντας τροφή και ανακτώντας τις δυνάμεις τους πριν συνεχίσουν την πορεία τους προς θερμότερες περιοχές.

Η παρουσία του μεγάλου σμήνους φαίνεται πως συνδέεται και με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Η κακοκαιρία που έπληξε την Αργολίδα ενδέχεται να επηρέασε τη μεταναστευτική πορεία των πουλιών, αναγκάζοντάς τα να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον υδροβιότοπο.

Έτσι, οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα σπάνιο θέαμα, με τις χαρακτηριστικές ροζ αποχρώσεις των φοινικόπτερων να ξεχωρίζουν μέσα στο γκρίζο τοπίο που δημιούργησε ο βροχερός καιρός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=kjDvlDm-A54}

Γιατί έχουν ροζ χρώμα τα φλαμίνγκο

Το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα των φλαμίνγκο δεν είναι τυχαίο, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διατροφή τους. Οι χρωστικές ουσίες που περιέχονται σε μικροσκοπικά καρκινοειδή, γαρίδες, άλγες και άλλους υδρόβιους οργανισμούς προσδίδουν στα φτερά τους τις ιδιαίτερες αποχρώσεις του ροζ και του πορτοκαλί.

Πρόκειται για πτηνά που απαντώνται στη νότια Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική και πραγματοποιούν μεγάλες μετακινήσεις, ακολουθώντας τις εποχικές αλλαγές και την αναζήτηση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης.

Ένας σημαντικός σταθμός για τα αποδημητικά πουλιά

Ο υδροβιότοπος Ναυπλίου – Νέας Κίου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικοσύστημα της Αργολίδας, καθώς φιλοξενεί πολλά είδη μεταναστευτικών και παρυδάτιων πτηνών.

Τα ρηχά νερά, οι εκβολές του ποταμού Ερασίνου και οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στην περιοχή δημιουργούν ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη διατροφή και την ξεκούραση των πουλιών.

Η φθινοπωρινή και η ανοιξιάτικη μετανάστευση αποτελούν περιόδους κατά τις οποίες ο υγρότοπος αποκτά ιδιαίτερη ζωή, προσελκύοντας και όσους ασχολούνται με την παρατήρηση πουλιών (birdwatching).

Η εντυπωσιακή εμφάνιση των περίπου 120 φλαμίνγκο υπενθυμίζει, για ακόμη μία φορά, τον φυσικό πλούτο της Αργολίδας και τη σημασία της προστασίας των υγροτόπων, που αποτελούν πολύτιμους σταθμούς για την άγρια πανίδα.