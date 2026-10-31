«Είμαστε όχι μια δύναμη διαχείρισης, όχι μια ακόμα δύναμη συνδιαχείρισης, αλλά ο αντίπαλος πόλος στη δεξιά, όχι συμπληρωματική δύναμη στη δεξιά αν χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές», διαμηνύει με νόημα ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα πολιτικά στοιχεία που θα κυριαρχήσουν στην προεκλογική εκστρατεία της ΕΛΑΣ στον δρόμο προς τις κάλπες, παρουσίασε -επί της ουσίας- ο Αλέξης Τσίπρας, χθες, από την Ηλιούπολη. Ο πρόεδρος της Συμπαράταξης ανέδειξε εκείνα τα σημεία που διαφοροποιούν το κόμμα του και τον ίδιο, από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έθεσε και τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους.

Η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη και οι συνέπειες της

Η «άτακτη» υποχώρηση της κυβέρνηση στη ρύθμιση για τους servicers και τα funds, από μόνη της λέει πάρα πολλά. Μέσα σε λίγα λεπτά, από εκεί που το υπουργείο Οικονομικών υπερασπίζονταν το άρθρο του νομοσχεδίου Πιερρακάκη που «άναψε φωτιές», μέσα σε 20 λεπτά υποχρεώθηκε να το αποσύρει.

Υπό αυτό το πρίσμα, δικαιώνει απόλυτα όσους πιστεύουν ότι ετοίμαζε ένα «δώρο» προς όσους θέλουν να βάλουν «χέρι» στα σπίτια των λαϊκών και μεσαίων οικογενειών, λένε από την Αμαλίας. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το απόγευμα της Παρασκευής εκτενή αναφορά στο ζήτημα. Ωστόσο, εστιάζουν σε μια αποστροφή του πρώην πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία.

«Φανταστείτε, αυτή η κυβέρνηση, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, τα 7 αυτά χρόνια, σε λίγους μήνες να πάρει και μια τρίτη τετραετία. Φανταστείτε τι περιμένει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», ανέφερε ο κ.Τσίπρας.

Είναι προφανές πως πιστεύουν ότι σε περίπτωση νέας νίκης Μητσοτάκη, τότε δεν υπάρχουν «χαλινάρια». Και οι ισχυροί και οι πολιτικοί «φίλοι» του πρωθυπουργού θα κάνουν επιδοθούν σε ένα άνευ προηγουμένου «πλιάτσικο» της δημόσιας, αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών.

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Και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποτραπεί. Και οι μόνοι που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι οι πολίτες με την ψήφο τους.

Εναλλακτική λύση η ΕΛΑΣ

Στην αντίθετη «όχθη» από το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει εκείνο της ΕΛΑΣ, αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα. Η Συμπαράταξη μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση για τους πολίτες, έτσι ώστε η χώρα να μη μετατραπεί οριστικά και αμετάκλητα σε ένα «El Dorado» όσων θέλουν να πλουτίσουν εύκολα στην πλάτη της κοινωνίας.

Η μάχη, όπως είπε, πρέπει να είναι για να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κοιτάει στα μάτια την δεξιά και να τη νικήσει στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μια εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης», ήταν τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού.

Και κάπου εκεί, έριξε και το «καρφί» του για το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να το κατονομάζει. «Είμαστε όχι μια δύναμη διαχείρισης, όχι μια δύναμη συνδιαχείρισης, μια ακόμα δύναμη συνδιαχείρισης, αλλά ο αντίπαλος πόλος στη δεξιά, όχι συμπληρωματική δύναμη στη δεξιά αν χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπλόκο» στους φασίστες

Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η πρόθεση του να μετατραπεί η ΕΛΑΣ στη δύναμη που θα εναντιωθεί στον φασισμό, που επιχειρεί να σηκώσει ξανά κεφάλι μετά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Και μάλιστα, με τις κυβερνητικές «πλάτες», όπως άφησε να εννοηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την επίθεση της αστυνομίας στην αντιφασιστική συγκέντρωση της Τετάρτης, στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς περιστροφές, προειδοποίησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν ανεχθεί «μια στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες. Δεν θα ανεχθούμε και έχει μεγάλη ευθύνη για να προστατεύσει τους δημορκατικούς πολίτες απέναντι στους φασίστες και τους νεοναζί».