Ο 82χρονος Πίτερ Τζάιλς αποτελεί μέλος της ομάδας «The Legacy» η οποία δημιουργήθηκε από την εταιρεία Altra και συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές μεγάλων αποστάσεων.

Ο Πίτερ Τζάιλς αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου καθώς ξεκίνησε το τρέξιμο σε αγωνιστικό επίπεδο, ενώ είχε διανύσει 40 και κάτι χρόνια πάνω στον πλανήτη Γη. Ο ίδιος όσο μεγάλωνε τόσο καλύτερος αθλητής γινόταν σε ηλικίες που οι περισσότεροι που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο επιλέγουν να αποσυρθούν.



Στα 82 του πλέον, ο Τζάιλς είναι ανίκητος έχοντας στην κατοχή του πέντε χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Masters 2024 στη Σουηδία. Ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, ολοκλήρωσε τα 5 χιλιόμετρα του Battersea Park στο Λονδίνο σε 22:28 λεπτά, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στη Βρετανία για τη σχετική διαδρομή.

Το γεγονός ότι το κάνει σε αυτό το επίπεδο σε συνδυασμό με την ηλικία του δημιουργεί ερωτήματα για το πως προετοιμάζεται για τους αγώνες. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι ο 82χρονος δεν πηγαίνει γυμναστήριο. Μάλιστα, πριν από κάθε αγώνα κάνει πρόποση με έναν καφέ και ένα πούρο. Ορισμένοι μάλιστα μπορεί να γνωρίζετε το όνομα του καθώς είναι ο πρώην μπασίστας του βρετανικού progressive rock συγκροτήματος King Crimson.



Πλέον, ο 82χρονος αποτελεί μέλος της ομάδας «The Legacy» η οποία δημιουργήθηκε από την εταιρεία Altra και συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές μεγάλων αποστάσεων. Ο Πίτερ Τζάιλς ανέφερε ότι γυμναζόταν συνεχώς σε όλες τις φάσεις της ζωής του αλλά από ένα σημείο και μετά το τρέξιμο ήταν αυτό που τον κέρδισε. «Στο παρελθόν έκανα πιλάτες, γιόγκα, κολύμβηση, αλλά τώρα το σώμα μου είναι απόλυτα εντάξει μόνο και μόνο με το τρέξιμο», είπε ο 82χρονος σε συνέντευξη του στο Fit&Well.

Το μυστικό της επιτυχίας

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε τρεις παράγοντες που τον έχουν βοηθήσει να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην απόδοση του και να μείνει ανταγωνιστικός διαχρονικά στην καριέρα του.

1.Μείνετε προσηλωμένοι στον στόχο

Πριν κλείσει τα 44, ο Τζάιλς δεν έτρεχε ανταγωνιστικά επειδή δεν ένιωθε ότι είχε λόγο να το κάνει. Όλα αυτά άλλαξαν όταν έθεσε ως στόχο να δει πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει στο άθλημα. «Το τρέξιμο έγινε ένα πρότζεκτ επειδή ήθελα να μάθω σε ποιο επίπεδο θα μπορούσα να φτάσω. Μου άρεσε η πρόκληση του να αγωνίζομαι σε αγώνες και να προσπαθώ να βελτιώνω τους χρόνους μου».

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Ο 82χρονος - τώρα - αθλητής προπονήθηκε εντατικά για 16 χρόνια πριν κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στα 60. Πλέον κατέχει 11 ρεκόρ τρεξίματος σε British Masters για άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω ένα κατόρθωμα που, όπως λέει, δεν έχει επιτευχθεί ποτέ πριν σε καμία ηλικιακή κατηγορία της διοργάνωσης.

2.Επίλεξε κάτι γιατί σου αρέσει

Ο Τζάιλς ενθάρρυνε τον εαυτό του να συνεχίσει καθώς προσβλέπει σε ακόμη περισσότερα ρεκόρ. Ο ίδιος έγινε μέλος σε λέσχη τρεξίματος το 2002 και η φιλοσοφία του άλλαξε αμέσως. Όταν γίνεσαι μέλος ενός συλλόγου βρίσκεσαι δίπλα σε επαγγελματίες που σε βοηθούν μεθοδικά να φτάσεις τον στόχο σου, αναφέρει. Επίσης, για τον ίδιο το τρέξιμο είναι μία ευκαιρία εξερεύνησης νέων διαδρομών.

Όταν δεν αγωνίζεται, πλέον καλύπτει 30 μίλια την εβδομάδα, τρέχοντας δύο φορές μέσα σε 7 ημέρες. «Σας προτείνω να βάλετε μουσική. Η απόσταση έχει πολύ λιγότερη σημασία από το να βάζετε απλώς το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και απλά να βγαίνετε έξω».



3. Άκου το σώμα σου

Πολλές φορές η υπερβολική καταπόνηση σε πολύωρες προπονήσεις προκαλεί προβλήματα και αποθαρρύνει τους δρομείς σε βάθος χρόνου. «Όποια και αν είναι η ηλικία σας, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε καλές συνήθειες. Θα σας συμβούλευα να ακούτε το σώμα σας. Συχνά μιλάω με το σώμα μου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και αυτό βοηθάει στην πορεία κάθε προπόνησης», τονίζει ο Τζάιλς.

Η κόπωση και ο ήπιος πόνος είναι φυσιολογικά, συμπληρώνει. Αλλά ο οξύς ή επίμονος πόνος είναι ένα σημάδι για να ρίξετε ρυθμούς. Εξάλλου, ο 82χρονος υπερτονίζει ότι η ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης. «Το να πιέζεις το σώμα σου στα όριά του είναι για αθλητές υψηλού επιπέδου. Για όλους τους άλλους, η τακτική χαλάρωση είναι αυτό που σε κρατάει στο τρέξιμο για πολλά χρόνια».