Η περσινή πρωταθλήτρια στο μαραθώνιο της Νέα Υόρκης Hellen Obiri μίλησε για την προσωπική της εμπειρία όσο πλησιάζει η φετινή της συμμετοχή.

Ο ύπνος και η ξεκούραση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της υγείας των αθλητών και όσων ανθρώπων γενικότερα αθλούνται στη ζωή τους, το ίδιο ισχύει και για την πρωταθλήτρια μαραθωνίου, Hellen Obiri.

Η Hellen Obiri μίλησε στο womenshealthmag.com για την προσωπική της εμπειρία όσο πλησιάζει η συμμετοχή της στο μαραθώνιο της Νέα Υόρκης, τον οποίο κέρδισε πέρυσι με ρεκόρ διαδρομής 2 ωρών, 19 λεπτών και 51 δευτερολέπτων. Η 36χρονη Obiri έχει κερδίσει τέσσερις μαραθώνιους στην καριέρα της σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη. Έχοντας τα βλέμματα πάνω της μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της, η ίδια γνωρίζει ότι ο πρωταθλητισμός χρειάζεται σταθερότητα και πίστη στις αρχές σου.

«Όταν είσαι ο νυν πρωταθλητής, όλοι σε κοιτάζουν και αναρωτιούνται τι μπορείς να κάνεις», αναφέρει αρχικά. «Έχεις αυτή την πίεση του 'Πώς μπορώ να κερδίσω δύο συνεχόμενες φορές;'»

Η ίδια πέρα από την έντονη προπόνηση που χρειάζεται για τις μεγάλες αποστάσεις, αποκάλυψε κάποια μυστικά που αφορούν την καθημερινότητα της ως πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι κοιμάται μόλις 6 ώρες την ημέρα.

«Είμαι εθισμένη στο τσάι με ζάχαρη», είπε ακόμη. Πίνει περίπου επτά φλιτζάνια την ημέρα, ακόμα και πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα. Είναι σίγουρα ένας εύκολος τρόπος για να πάρει μερικούς επιπλέον υδατάνθρακες. Μαζί με το τσάι της, πριν από το τρέξιμο στις 6:45 π.μ., θα φάει δύο φέτες ψωμί και μια μπανάνα. «Δεν μπορώ να τρέχω με άδειο στομάχι», τόνισε.

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Αν πρόκειται και εσύ να τρέξεις σε κάποιο μαραθώνιο, ο Obiri μοιράστηκε μερικές επιπλέον συμβουλές.

Mείνε παρών στο σώμα σου

«Το πιο σημαντικό είναι να ακούς το σώμα σου», τονίζει η Obiri. Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις τη «ενέργεια» του αγώνα από την αρχή αλλά ή να θεωρείς ότι ο σταθερός ρυθμός είναι καλύτερη στρατηγική. Όπως και να έχει, καλό είναι να θυμάσαι ότι πρέπει να προσέχεις και να «ακούς» το σώμα σου. «Μην τρελαίνεσαι γιατί είναι μαραθώνιος είναι ένα μακρύ ταξίδι και χρειάζεται υπομονή», υποστηρίζει.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι διατηρείστε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της διαδρομής και συνεχίστε να κινείστε.

Όταν η Obiri ξεμένει από δυνάμεις ή ψάχνει κίνητρο για να συνεχίσει τον αγώνα προτρέπει τον εαυτό της να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Όσο μακριά και αν βρίσκεται από το τέλος, σκέφτεται «σχεδόν τα κατάφερα», όπως τονίζει στην ίδια συνέντευξη.

Τέλος, καλεί όσους τρέχουν μεγάλες διαδρομές να μείνουν επικεντρωμένοι στον εαυτό τους ζητώντας τους να μην επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις προπονήσεις που προβάλλουν. Μπορεί αρκετές φορές να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τα συγκεκριμένα πρότυπα με αποτέλεσμα να μπαίνουν αμφιβολίες για την πρόοδο σου.

Μείνετε συγκεντρωμένοι στο δικό σας πρόγραμμα και θα δείτε αποτελέσματα υποστηρίζει η Obiri. «Ο καθένας προπονείται διαφορετικά, οπότε να ξέρετε ότι έχετε προπονηθεί καλά και να επικεντρωθείτε στο σώμα σας, και πιστέψτε με, θα φτάσετε στη γραμμή τερματισμού και θα τρέξετε καλά».