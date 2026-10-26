Στις 6 Νοεμβρίου το συνέδριο που διεξάγεται στο περιθώριο του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Το Authentic Talks, το συνέδριο που πραγματοποιείται στο περιθώριο του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού (7-8/11), επιστρέφει φέτος για πέμπτη χρονιά, με δυνατές ιστορίες.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (18:30), αναδεικνύοντας νέες ιστορίες που αποτελούν πηγή έμπνευσης.

Φέτος, τις προσωπικές τους ιστορίες θα μοιραστούν ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ Άρης Μεσσίνης, ο διευθυντής του περιοδικού δρόμου «σχεδία», Χρήστος Αλεφάντης, η εθελόντρια φυσιοθεραπεύτρια και μέλος της Εθνικής Ομάδας Νεφροπαθών, Μαρία Φράγκου και ο ερασιτέχνης δρομέας Δημήτρης Στέργιος.

Οι 150 πρώτοι που θα δηλώσουν συμμετοχή θα εξασφαλίσουν θέση στο συνέδριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα του Authentic Talks (ΕΔΩ).