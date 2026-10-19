Χαιρετισμό απεύθυνε ο Νίκος Δένδιας στο Συνέδριο που πραγματοποιείται στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Νίκος Δένδιας κατά την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Μουσείων «Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος: Ένας πόλεμος, Διαφορετικές οπτικές», που πραγματοποιείται στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Το συνέδριο διεξάγεται από το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας σε συνεργασία με τα Imperial War Museums του Ηνωμένου Βασιλείου και Polish Army Museum.

Η διεθνής αυτή διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων σημαντικών μουσείων και φορέων ιστορικής μνήμης, με στόχο την ανάδειξη διαφορετικών προσεγγίσεων και αφηγήσεων γύρω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αναλυτικά συμμετέχουν τα Πολεμικά Μουσεία της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου Imperial War Museums, της Πολωνίας Katyn Museum, Branch of the Polish Army Museum in Warsaw, Museum of the Second World War in Gdańsk, της Τσεχίας Μilitary History Institute Prague, της Ολλανδίας National Military Museum I Royal Dutch Defence Museums Foundation.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιείται έκθεση από το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων «Γεώργιος Λεβιθόπουλος», έκθεση φωτογραφίας από τη «Συλλογή Βύρων Μήτος» και έκθεση φωτογραφικού αρχείου των συμμετεχόντων Πολεμικών Μουσείων.

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαιρετίζοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ανέφερε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά, τολμώ να πω, τιμή μου, που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, στο Πολεμικό Μουσείο εδώ στην Αθήνα, στο Διεθνές Συνέδριο: «Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος: Ένας Πόλεμος, Διαφορετικές Οπτικές».

Η θεματική αυτού του Συνεδρίου έχει διπλή σημασία: στενά, μας καλεί να προσεγγίσουμε την ευρωπαϊκή μας ιστορία μέσα από τις εμπειρίες λαών που βίωσαν την τραγωδία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά στην ευρύτερη προοπτική, μας καλεί, νομίζω, να αντιληφθούμε ότι οι εμπειρίες των λαών της Ευρώπης πρέπει να γίνονται κατανοητές στο σύνολό τους, όχι με την αποσπασματικότητα που δίνει η γεωγραφική θέση και ο τρόπος οπτικής του καθενός μας.

Και θα ήθελα να πω, επίσης, ότι αυτό το Συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι μας εισάγει και σε μια νέα αντίληψη.

Παλαιότερα, και δυστυχώς στην Πατρίδα μας μέχρι και τώρα που συζητάμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα Μουσεία, ιδίως τα Πολεμικά Μουσεία, ήταν και εν πολλοίς παραμένουν – θα το αλλάξουμε σιγά-σιγά μαζί με τη Διοίκηση – χώροι έκθεσης αντικειμένων. Αυτή είναι μια περασμένη αντίληψη.

Τα Πολεμικά Μουσεία, τα μουσεία γενικά, δεν είναι μόνο χώροι έκθεσης αντικειμένων. Είναι, στη σύγχρονη αντίληψη, χώροι που δημιουργούνται και μεταβιβάζονται εμπειρίες.

Και για αυτό, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στη συνεργασία του Πολεμικού μας Μουσείου με το Imperial War Museum και το Polish Army Museum. Εργάστηκα στην αρχή της θητείας μου προς αυτή την κατεύθυνση.

Λυπάμαι που δεν έχω αφιερώσει όσο χρόνο θα ήθελα να αφιερώσω μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά είμαι σίγουρος ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μέσα από την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παρουσίασης της ιστορίας, και το δικό μας Πολεμικό Μουσείο και τα Πολεμικά Μουσεία στη χώρα, μπορούν να αναβαθμιστούν για να αναδεικνύουν την εμπειρία της ιστορικής διαδρομής.

Διότι αυτό δεν εξαντλείται απλώς στη διατήρηση της μνήμης, που και από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκτείνεται πολύ περισσότερο από αυτό.

Καταρχήν, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο αφ’ εαυτής. Ο πόλεμος, αυτό που δεν πιστεύαμε ποτέ, έχει γυρίσει στην Ευρώπη. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ειρήνη, η ελευθερία, η Δημοκρατία, δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις, αλλά η διαφύλαξή τους και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, προϋποθέτει τη δυνατότητα αποτρεπτικής ισχύος για να μπορεί αυτό να προστατευθεί. Και αποτρεπτική ισχύς σημαίνει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλλά, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μόνον όταν η κοινωνία τις στηρίζει. Δεν μπορούν να υπάρχουν ως ένας μηχανισμός αφ’ εαυτού. Και για να υπάρχει αυτή η κοινωνική στήριξη σε όλες τις χώρες και στην Πατρίδα μας, πρέπει να υπάρχει κοινωνική συνειδητοποίηση.

Δηλαδή, να υπάρχει η αντίληψη, ιδίως όσον αφορά τη νέα γενιά, και εκεί εστιάζονται οι αγωνίες μου, ότι συνιστά καθήκον η προστασία της αυτόνομης και αυτόβουλης ιστορικής μας ύπαρξης.

Δηλαδή, η νέα γενιά να προσλαμβάνει το ιστορικό αφήγημα στην προβολή του στο παρόν ως κτήμα της. Να θέλει να το υπερασπίσει, να θέλει να το διεκδικήσει και να θέλει να το οδηγήσει με τη δική της οπτική, τις δικές της προτεραιότητες στην επόμενη μέρα.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς; Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους χώρους και τις δυνατότητες, ώστε η νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών, εδώ στην Αθήνα, των Ελλήνων και όσων έχουν τη χαρά να μας επισκέπτονται, κι εμείς την τιμή να τους δεχόμαστε, να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε την ιστορική εμπειρία.

Να τους μεταφέρουμε ως εμπειρία το χθες, το τι έκαναν οι πατεράδες τους, το τι έκαναν οι παππούδες τους, το τι έκαναν οι προ παππούδες τους.

Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος ο οποίος θα δημιουργήσει αισθήματα προς το παρελθόν, μόνο με την έκθεση αντικειμένων. Αυτό δεν γίνεται πια.

Οφείλουμε, λοιπόν, να περάσουμε σε αυτή τη νέα εποχή.

Και θα ήθελα να συγχαρώ το Πολεμικό Μουσείο, τους συνεργαζόμενους διεθνείς φορείς, τους διακεκριμένους ομιλητές και όλους όσους συμβάλλατε στην πραγματοποίηση αυτού του Συνεδρίου.

Πέραν από τις θερμές μου ευχές για την επιτυχία, για την οποία όμως είμαι σίγουρος, θα ήθελα να πω ότι εκτελούμε κι ένα ηθικό και εθνικό για όλους μας καθήκον: την εκπλήρωση της οφειλής σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Ευρώπης.

Αυτό είναι η ευθύνη μας απέναντι στο παρελθόν, αλλά και η ευθύνη μας απέναντι στη νέα γενιά και στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Επίσης, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου, έλαβε χώρα ενημέρωση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στο Δ.Σ. από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο TSOLAKIS & PARTNERS, σχετικά με τη μουσειογραφική μελέτη αναβάθμισης του Πολεμικού Μουσείου. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αντιπτέραρχος ε.α Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Τζουνάκος, ο Υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο Αρχιπλοιάρχος ε.τ. Ευάγγελος Αγγελάκος, ο Ταξίαρχος ε.τ Ευστάθιος Ποταμίτης, ο Ταξίαρχος ε.τ. Μιχαήλ Τσαμάζ και ο Αρχιτέκτονας Γεώργιος Τσολάκης.

Στο Συνέδριο παρευρέθησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεοχωρίου κ. Χριστόδουλος ως Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Πρέσβης της Τσεχίας στην Ελλάδα Ivo Silhavy, ο Πρέσβης της Βραζιλίας στην Ελλάδα Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, εκπρόσωποι από τις Πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Πορτογαλίας.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν επίσης ο Ταξίαρχος Πασχάλης Φιλούσης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Λυμπέρης ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο Ταξίαρχος (Μ) Δημήτριος Κρικέλας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, ο Διοικητής ΔΙΔΑΕ Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Φίλων του Πολεμικού Μουσείου Αντώνιος Γκορτζής, η εγγονή της ομώνυμης ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης Λέλα Καραγιάννη, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και Πρόεδροι Μουσείων και Οργανισμών.