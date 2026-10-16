Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Βαρδινογιάννη για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστός με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», εξέφρασε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια.

Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών.

Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου».

{https://x.com/NikosDendias/status/2111050215968928134}