Νέο βιντεοληπτικό υλικό δίνει νέα διάσταση στα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα.

Συγκλονιστικό βίντεο αποκαλύπτει πως τρεις ύποπτοι, που μπήκαν στο κτίριο στην Πλάκα τον περασμένο μήνα, φέρονται να ευθύνονται για την έκρηξη που ακολούθησε και προκάλεσε τον θάνατο των 6 ανθρώπων.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, τρεις κλέφτες χαλκού, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές φέρεται να ευθύνονται για την έκρηξη που ακολούθησε. Οι ύποπτοι έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.

Από το βίντεο, οι ερευνητές εντόπισαν λίγες ώρες πριν την έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου, τους 3 υπόπτους να εισβάλουν στο κτίριο. Οι ερευνητές εκτιμούν πως οι τρεις άνδρες μπήκαν για να κλέψουν χαλκό. Τους είδαν να μένουν λίγα λεπτά στο κτίριο και στη συνέχεια φαίνεται να το εγκαταλείπουν με ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου ο καθηγητής, κ. Τσακιρίδης επιβεβαίωσε το ακριβές σημείο της διαρροής που είναι στην εσωτερική εγκατάσταση δίπλα στον μετρητή. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και ο δικαστικός πραγματογνώμονας Τάσος Δέδες.

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Γνώριμοι των αρχών οι τρεις ύποπτοι

Οι τρεις ύποπτοι προσπαθώντας να πάρουν τον χαλκό προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση και έτσι ξεκίνησε η διαρροή. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους υπόπτους. Πρόκειται για έναν 34χρονο, έναν 37χρονο και 55χρονο που είναι γνώριμοι των αρχών. Ο πρώτος έχει συλληφθεί πάνω από 20 φορές και οι άλλοι δύο από 15 φορές στο παρελθόν για σειρά αδικημάτων όπως όπλα, κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά, βαριές σωματικές βλάβες.

Η δίωξη σε βάρος τους αναμένεται να αφορά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θανατηφόρο έκρηξη και εμπρησμό.

Η μαρτυρία σχολικού

Την ώρα της έκρηξης, στις 7:31 π.μ της 25ης Σεπτεμβρίου,τον δρόμο διέσχιζε ένα σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου, τα οποία γλίτωσαν από θαύμα. Ο οδηγός του σχολικού μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε σοκαρισμένος. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι μας συνέβη. Βρισκόμουν στην Πλάκα για να πάρω δύο αδέλφια που έμεναν εκεί. Σκοτείνιασαν τα πάντα από την έκρηξη. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Το βαν υπέστη ζημιές από τα ερείπια που εκτινάχθηκαν. Από θαύμα κανέναν παιδί δεν έπαθε το παραμικρό».

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Τι εντόπισαν οι αρχές

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζοντας τον βιντεοληπτικό υλικό από την έκρηξη στην Πλάκα, εντόπισαν στις 3 τα ξημερώματα τα τρία άτομα να εισβάλλουν στο κτίριο. Αρχικά φαίνονται να τσεκάρουν τα αυτοκίνητα στην περιοχή και στη συνέχεια οι δύο παραβιάζουν την πόρτα του κτιρίου ενώ ο ένας μένει στον δρόμο και ελέγχει. Οι τρεις φαίνεται να κλέβουν συστηματικά χαλκό. Με κόφτη έκοψαν ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα δίπλα στον μετρητή ενώ στη συνέχεια με τα χέρια προσπάθησαν να το αποκολλήσουν. Τότε προκλήθηκε διαρροή στον αγωγό.

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Σύμφωνα με τους ερευνητές της Πυροσβεστικής, όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, όταν οι τρεις δράστες αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει διαρροή τράπηκαν σε φυγή. Μετά από 4 ώρες και 30 λεπτά περίπου ακολούθησε η έκρηξη. Οι ερευνητές της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού χαρτογράφησε όλη την διαδρομή των τριών, οι οποίοι φέρονται να ξεκίνησαν από την Ομόνοια και να κατέληξαν μέσω της Πλάκας κοντά στο μετρό του Αγίου Ιωάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εκδοθεί εντάλματα για τη σύλληψή τους.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Πλάκα

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών στο κέντρο της Αθήνας, με τον τελικό απολογισμό να φτάνει τους έξι νεκρούς.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο στις 07:31, προκαλώντας κατάρρευση μεγάλου τμήματος του κτιρίου και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά σπίτια και σταθμευμένα οχήματα. Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

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Από τις πρώτες ώρες έγινε γνωστό ότι υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Οι διασώστες άρχισαν να απομακρύνουν τμήμα-τμήμα τα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους.

Ποιοι ήταν οι νεκροί

Οι έξι σοροί εντοπίστηκαν διαδοχικά. Οι τελευταίοι δύο εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου, σε διαμέρισμα AirbnB, διέμεναν, 4 άτομα, υπήκοοι των ΗΠΑ, ενώ στον δεύτερο όροφο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της.

Πρόκειται για τη Φλορίντα Χότζα και τον σύζυγό της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα, και οι Έρις Τσάνι με τον σύζυγό της και αδελφό της Φλορίντα, Φλορίν Χότζα, αλβανικής καταγωγής, με αμερικανική υπηκοότητα. Η ημέρα της έκρηξης ήταν η τελευταία της παραμονής της καθώς αναμενόταν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ. Οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για τη μεσημεριανή πτήση της Παρασκευής αλλά δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στο αεροπλάνο.

Οι ηλικιωμένοι ένοικοι κατοικούσαν μόνιμα στο κτίριο.