Η ΕΛΑΣ σε μήνυμά της έκφραζει τη συμπαράσταση στον ισπανικό λαό για τη σιδηροδρομική τραγωδία και αντιπαραβάλλει την διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στα Τέμπη.

Τη βαθιά θλίψη της για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, καθώς και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στον ισπανικό λαό, εκφράζει η ΕΛΑΣ, μέσω κοινής ανακοίνωσης των Τομέων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εξωτερικής Πολιτικής.

Στην ανακοίνωση εκφράζονται ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, ενώ στους τραυματίες εύχονται ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των επιζώντων και όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. «Στους τραυματίες ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Στους επιζώντες και σε όσους έχασαν αγαπημένους ανθρώπους, δύναμη και ουσιαστική στήριξη για να αντιμετωπίσουν το πένθος και τα ψυχικά τραύματα αυτής της τραγωδίας. Στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα τους και εκφράζουμε τον σεβασμό μας στους διασώστες, στους πυροσβέστες και στο υγειονομικό προσωπικό που δίνουν τη μάχη για τη διάσωση και την περίθαλψη των θυμάτων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα σημειώνεται ότι «Η άμεση δικαστική εντολή στην Ισπανία για τη διαφύλαξη του τόπου της σύγκρουσης και των αποδεικτικών στοιχείων υπενθυμίζει μια θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους απέναντι στα θύματα και στις οικογένειές τους: να διασφαλίζεται από την πρώτη στιγμή η ανεμπόδιστη διερεύνηση της αλήθειας. Η αντίθεση με τα Τέμπη, όπου η πλημμελής διαχείριση και η συνειδητή αλλοίωση του χώρου οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων, είναι οδυνηρή. Η διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση ευθυνών και τη δικαίωση των θυμάτων, αλλά και για τον εντοπισμό των αιτιών και των αστοχιών που οδήγησαν στην καταστροφή, ώστε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα αποτροπής παρόμοιων δυστυχημάτων.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmhhvjr7igqx?integrationId=40599y14juihe6ly}