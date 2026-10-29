Tο πλοίο είναι ένα από τα τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά περίπου 140.000 τόνους ρωσικού ντίζελ προς την αμερικανική αγορά.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ για τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ βρίσκεται το δεξαμενόπλοιο «Agioi Fanendes» της Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου, καθώς η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ εξετάζει τρόπους να εμποδίσει την εκφόρτωση σχετικών φορτίων σε λιμάνια της πολιτείας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το πλοίο είναι ένα από τα τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά περίπου 140.000 τόνους ρωσικού ντίζελ προς την αμερικανική αγορά. Τα φορτία είναι τα πρώτα που αδειοδοτήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές βάσει της πρόσφατης συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για εξαίρεση του συγκεκριμένου καυσίμου από τις κυρώσεις.

Το «Agioi Fanendes» είχε αρχικά δηλώσει ως προορισμό τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Eastern Mediterranean Maritime διευκρίνισε στη βρετανική εφημερίδα ότι το δεξαμενόπλοιο πλέει αναμένοντας οδηγίες, καθώς το λιμάνι εκφόρτωσης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Κατά το δημοσίευμα, κινείται στον Βόρειο Ατλαντικό με κατεύθυνση τις ΗΠΑ.

Η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ επιτέθηκε στη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα εις βάρος των Αμερικανών καταναλωτών και της Ουκρανίας. Δήλωσε ότι εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για να αποτρέψει την άφιξη των φορτίων σε λιμάνι του Νιου Τζέρσεϊ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία διεφθαρμένη και παράνομη.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει μέσω της ρύθμισης να συγκρατήσει τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, ενώ τα πλοία αναμένονται σε αμερικανικά λιμάνια λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει εκδώσει γενική άδεια, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο, επιτρέπει προσωρινά τις συναλλαγές για ρωσικό ντίζελ. Οι επικριτές της συμφωνίας αμφισβητούν τη νομική ισχύ της, επικαλούμενοι τον νόμο του 2022 που απαγόρευσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Τα άλλα δύο πλοία είναι το ρωσικών συμφερόντων «Talisman», που υπόκειται σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις, και το «Leruo», συμφερόντων Χονγκ Κονγκ, το οποίο βρίσκεται στους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ, της Βρετανίας και του Καναδά.

Παραμένει ασαφές ποιες αρμοδιότητες διαθέτει η Σέριλ για να εμποδίσει τις εκφορτώσεις. Η παρέμβασή της αυξάνει, πάντως, την πίεση στις επιχειρήσεις που θα αγόραζαν ή θα διαχειρίζονταν τα φορτία.

Το Νιου Τζέρσεϊ φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών υποδομών του λιμανιού Νέας Υόρκης–Νιου Τζέρσεϊ, βασικού κόμβου εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής καυσίμων στην ανατολική ακτή.