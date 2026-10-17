H συμφωνία αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία από την άμεση οικονομική της επίδραση, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προτεραιότητες Ουάσινγκτον, Κιέβου και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Νέα δεδομένα στις σχέσεις ΗΠΑ, Ρωσίας και Ευρώπης δημιουργεί η συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές τιμές των καυσίμων πιέζουν την αμερικανική οικονομία και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να στραφεί στη Μόσχα, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και ερωτήματα για τη συνοχή της δυτικής πολιτικής απέναντι στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ προβλέπονται επιπλέον ποσότητες τους επόμενους μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Η οργή Ζελένσκι και οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προσφέρει οικονομική διέξοδο στη Ρωσία, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «απολύτως τρομερή», υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη δυνατότητα της Μόσχας να παρατείνει τον πόλεμο.

Αντιδράσεις καταγράφηκαν και στο αμερικανικό Κογκρέσο, τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι αμφισβητούν τη σκοπιμότητα της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πίσω από την επιλογή του Λευκού Οίκου βρίσκεται η ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν και τις διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τον Σεπτέμβριο, η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασε τα 6,52 δολάρια ανά γαλόνι, ασκώντας πίεση στις μεταφορές, τη γεωργία και τις επιχειρήσεις.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου να πλησιάζουν, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει το ενεργειακό κόστος, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων.

Το ευρωπαϊκό δίλημμα και οι αμφιβολίες των αναλυτών

Η συμφωνία φέρνει την Ευρώπη αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: την ανάγκη περιορισμού των ενεργειακών τιμών και τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.

Ωστόσο, αναλυτές που μίλησαν στο Al Jazeera αμφισβητούν κατά πόσο η Ρωσία μπορεί να διαθέσει τις ανακοινωθείσες ποσότητες, καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων και προβλήματα στα διυλιστήριά της.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι ακόμη και αν πραγματοποιηθούν οι παραδόσεις, η επίδρασή τους στις διεθνείς τιμές θα είναι περιορισμένη.

Πηγή aljazeera.com και theguardian.com