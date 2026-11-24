H MI5 προειδοποιεί τις βρετανικές εταιρείες άμυνας ότι είναι στόχος ρωσικών επιθέσεων, λόγω της Ουκρανίας.

Η αυξημένη απειλή ρωσικών επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη ανάγκασε την MI5 να καλέσει τις αμυντικές εταιρείες της χώρας να λάβουν μέτρα για την προστασία τους. Η MI5 προειδοποίησε τις βρετανικές εταιρείες άμυνας για τον κίνδυνο ρωσικών επιθέσεων, όπως εμπρησμοί, λόγω της στήριξης που παρέχουν στην Ουκρανία.

Σε ιδιωτική συνάντηση που πραγματοποίησε η MI6 με τους CEO και τους επικεφαλής των εταιρειών της εγχώριας βιομηχανίας άμυνας τους ενημέρωσε για νέες απειλές από τη Μόσχα.

Μετά τη συνάντηση η Εθνική Αρχή Προστατευτικής Ασφάλειας (NPSA) της Βρετανίας, ο βραχίονας δηλαδή της προστατευτικής ασφάλειας της MI5, εξέδωσε συναγερμό για τις εταιρείες που βοηθούν την Ουκρανία, ενημερώνοντας πως αποτελούν στόχο του ρωσικού κράτους. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ανάλογων επιθέσεων σε ευρωπαϊκές υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα.

Η Βρετανία ωστόσο έχει ήδη θωρακίσει περιοχές υψίστης ασφαλείας, όπως κρίσιμες εθνικές υποδομές και εταιρείες άμυνας ανάμεσά τους και αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ζητά τώρα από τις εταιρείες να αναλάβουν οι ίδιες δράση και να προστατευθούν.

Η Βρετανίδα επικρατείας αρμόδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Louise Sandher-Jones, δήλωσε σε ανακοίνωσή της πως μετά τη συνάντηση δόθηκε στις εταιρείες του αμυντικού τομέα η οδηγία να αναλάβουν «πρακτική δράση για την προστασία του προσωπικού, της τεχνολογίας και των εφοδιαστικών τους αλυσίδων», μετά την αυξημένη ρωσική απειλή. Η NPSA επίσης σύστησε στο προσωπικό των εταιρειών αυτών να «αποφύγουν τις προβλέψιμες ρουτίνες όπου είναι εφικτό» έτσι ώστε να δυσχεράνουν τις όποιες απόπειρες στοχοποίησης.

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Τον περασμένο Σεπτέμβριο, απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια της χώρας σε έναν Βρετανό από το Σουίντον, ο οποίος φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε σχέδιο σαμποτάζ εργοστασίων, που κατασκευάζουν drones, υπό τις οδηγίες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Εσθονία κλείνει τα σύνορά της

Η Εσθονία από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή την απόφασή της να κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου. Την επόμενη Τρίτη, 1/12, η Εσθονία θα κλείσει το διασυνοριακό της πέρασμα με τη Ρωσία για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Η απόφασή της θα αναθεωρηθεί το επόμενο εξάμηνο, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Kristen Michal.

Τα σύνορα θα κλείσουν στις 7 π.μ το πρωί της Τρίτης παρά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών που κάνουν λόγο για τον αντίκτυπο που θα έχει η απόφαση αυτή στις τοπικές κοινωνίες. Μιλώντας στο Vikerraadio της Εσθονίας, ο Michal δήλωσε πως η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από 12 μήνες με περιστατικά ασφαλείας που έχουν καταγράψει και αποδίδουν οι εσθονικές αρχές στη Ρωσία. Ανάμεσά τους και δύο πρόσφατες επιθέσεις σε εταιρείες που εξάγουν αγαθά στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως τα προηγούμενα μέτρα που είχαν λάβει για τα σύνορα, ανάμεσά τους και περιορισμένος χρόνος διέλευσης και πιο αυστηροί έλεγχοι, υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν ως προειδοποίηση για τη Ρωσία ότι «αν δεν λειτουργήσετε με τη λογική, τελικά θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορείτε πλέον να διασχίζετε τα σύνορά μας».

«Προσωπικά δεν πιστεύω πως η απειλή από τη Ρωσία θα μειωθεί με οποιονδήποτε τρόπο τους επόμενους έξι μήνες, έτσι τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά εκτός και εάν η (νέα) κυβέρνηση αποφασίσει το αντίθετο» σημείωσε, αναφερόμενος στις εκλογές του Μαρτίου στη χώρα.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση ωστόσο σχετικά με τη σιδηροδρομική διάβαση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο Michal παράλληλα, διέψευσε επανειλημμένα τις πρόσφατες κατηγορίες της Ρωσίας, η οποία ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι η Εσθονία επέτρεψε στην Ουκρανία να εξαπολύσει επιθέσεις με drones από το έδαφός της.

Ζελέσνκι: Η Ουκρανία θα χρειαστεί 115 δισ. ευρώ

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, πως η Ουκρανία θα χρειαστεί 115 δισ. ευρώ σε εξωτερική οικονομική χρηματοδότηση το 2027.Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στους περιφερειακούς αξιωματούχους του πως έχει ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις για 90δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον επόμενο χρόνο και είναι σε διαδικασία διαβουλεύσεων για το πού θα βρει το υπόλοιπο των 25 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ είναι πλέον ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε το πλάνο για δανεισμό επιπλέον 45 δισ. ευρώ. Ένα ακόμα ποσό της τάξης των 45 δισ. ευρώ αποτελούν μέρος του συνόλου των 90 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο για τη φετινή και την επόμενη χρονιά.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει έναν τρόπο για τη διασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης, και εργαζόμαστε τώρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τον στηρίξει», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Με πληροφορίες του Politico/Guardian/Reuters