Η Μόσχα κάνει λόγο για επικίνδυνη τάση επέκτασης των επιθέσεων στη Βαλτική, ενώ τα Τίρανα απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το αλβανικό έδαφος χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση με θαλάσσια drones κατά ρωσικής κορβέτας στη Λιβύη.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα κατά της κλιμάκωσης της έντασης στη Βαλτική Θάλασσα μετά το πλήγμα σε ρωσικό φορτηγό πλοίο το Σάββατο, το οποίο η Φινλανδία απέδωσε στην Ουκρανία. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας αντέδρασε σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η επίθεση με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικής κορβέτας στη Λιβύη εξαπολύθηκε από αλβανικό έδαφος.

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί κατά της κλιμάκωσης της έντασης

«Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ επικίνδυνη τάση προς την επέκταση της τρομοκρατικής δραστηριότητας στη ζώνη της Βαλτικής… Αυτό, σίγουρα, οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

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Το Κρεμλίνο, από την άλλη, δεν σχολίασε την επίθεση με drones, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Κίεβο, σε ρωσική κορβέτα και εμπορικό πλοίο την Κυριακή στα ανοικτά της Λιβύης.

Κάθε πληροφορία για το θέμα αυτό «είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Υβριδικός πόλεμος»

Το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II χτυπήθηκε το Σάββατο το πρωί σε επίθεση ουκρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, σύμφωνα με τις φινλανδικές αρχές, ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, στο ανατολικό τμήμα του κόλπου της Φινλανδίας.

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Χθες, ξεκίνησε διαδικασία ρυμούλκησης προς τα ρωσικά ύδατα, αφότου η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Ο κόλπος της Φινλανδίας είναι σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για τη Ρωσία, καθώς συνδέει την Αγία Πετρούπολη και τα λιμάνια της στη Βαλτική - η οποία βρέχει τις ακτές κρατών-μελών του ΝΑΤΟ-με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι χώρες της Δύσης κατηγορούν τη Μόσχα ότι εξαπολύει «υβριδικό πόλεμο» σε στρατηγικά ύδατα της Βαλτικής από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Αντιαεροπορικός συναγερμός ήχησε το Σάββατο στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρώσος τοπικός κυβερνήτης Αλεξέι Μπεσπροζβάνιχ.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν «ύποπτο αντικείμενο προσέγγισε από τη Λιθουανία», δήλωσε ο Μπεσπροζβάνιχ. «Ειδικοί διεξήγαγαν τους απαραίτητους ελέγχους, δεν υπάρχει καμία απειλή», δήλωσε ο ίδιος το Σάββατο.

Ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις απέρριψε στη συνέχεια τους «ψευδείς ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» περί ανάμιξης του Βίλνιους σε επίθεση με drone στο Καλίνινγκραντ.

Διαψεύει η Αλβανία κάθε εμπλοκή της

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας αντέδρασε σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η επίθεση με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικής κορβέτας στη Λιβύη εξαπολύθηκε από αλβανικό έδαφος. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ανακριβείς και ατεκμηρίωτους.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2124764825049850041}

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Αλβανία δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό και ότι το έδαφός της ούτε χρησιμοποιήθηκε ούτε διατέθηκε για την εξαπόλυση ή τη διευκόλυνση μιας τέτοιας επίθεσης.

Το υπουργείο κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και όλους όσοι αναπαρήγαγαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες να τις διορθώσουν, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα κατά την κάλυψη ιδιαίτερα ευαίσθητων ζητημάτων.

Η αντίδραση των Τιράνων έρχεται μετά τα δημοσιεύματα για τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ρωσική κορβέτα «Mercury», έπειτα από έκρηξη στο λιμάνι της Βεγγάζης, στην περιοχή της Κυρηναϊκής, στην ανατολική Λιβύη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Το υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών έλαβε γνώση δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία η επίθεση με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικής κορβέτας προήλθε από αλβανικό έδαφος.

Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα είναι ανακριβή και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα.

Η Αλβανία δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό και το έδαφός της ούτε χρησιμοποιήθηκε ούτε διατέθηκε για την εξαπόλυση ή τη διευκόλυνση μιας τέτοιας επίθεσης.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώθηκαν χωρίς επαληθεύσιμα στοιχεία. Καλούμε όσους τους διαδίδουν να διορθώσουν τις σχετικές πληροφορίες και να επιδεικνύουν ακρίβεια, τη δέουσα επιμέλεια και υπευθυνότητα όταν αναφέρονται σε ζητήματα τέτοιας ευαισθησίας».