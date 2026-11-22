Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης

Συναγερμός σήμανε στη Βεγγάζη της Λιβύης καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε ρωσικό πλοίο που ήταν προσαραγμένο σε ναυτική βάση με δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπου να «βλέπουν» εμπλοκή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Axios, πίσω από την έκρηξη στο ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να βρίσκεται η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Αργά το απόγευμα της Κυριακής (22/11) η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να αποδώσει την ευθύνη σε κάποια πλευρά. Κατά τα πρώτα στοιχεία που βγήκαν στο φως το πλοίο βρισκόταν προσαραγμένο σε ναυτική βάση όταν σημειώθηκε η επίθεση, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε με drone.

Μάλιστα, κατά την ίδια πηγή, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο «Merkury», κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.

Για το χτύπημα δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι αξιωματούχοι στην Λιβύη, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από άλλη βάση την οποία διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη.

Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

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Το περιστατικό στη Βεγγάζη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία. Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Βαλτική Θάλασσα.

Επίσης, στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου βυθίστηκε στα ανοικτά των λιβυκών ακτών, έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, η Λιβύη συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την αστάθεια και διχασμούς μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.Σήμερα κυβερνάται από δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: Η μία υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, στην Τρίπολη, που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και η άλλη, στη Βεγγάζη, που τελεί υπό την εξουσία του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.



Σε ανακοίνωση, η κυβέρνηση στην Τρίπολη απέρριψε επίσης κάθε προσπάθεια μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων». Τέλος, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υποδοχής «παράνομων ξένων δυνάμεων» και τη χρήση από αυτές των εθνικών υποδομών, καθώς αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για «επέκταση των εξωτερικών συγκρούσεων».