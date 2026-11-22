Ο 58χρονος άνδρας από τη Λαμία φέρεται να ήταν νεκρός τουλάχιστον για μία βδομάδα.

Ένα απίστευτο και συνάμα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λαμία καθώς άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε σπίτι στα Γαλανέικα Λαμίας έχοντας δαγκωματιές στο πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο άτυχος 58χρονος ζούσε με τα 6 σκυλιά του και εντοπίστηκε σήμερα (22/11) από τους συγγενείς του. Ο 58χρονος φέρεται να ήταν νεκρός τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες καθώς τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (15/11).

Εντός του σπιτιού βρισκόντουσαν 6 σκυλιά εκ των οποίων τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα. Αυτά φαίνεται ότι μετά τη μεγάλη περίοδο που έμειναν νηστικά τον δάγκωσαν σε πολλά σημεία του σώματος, στο λαιμό και στο πρόσωπό του.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν από τους συγγενείς, που όμως δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το χώρο εξαιτίας των αγριεμένων σκυλιών.

Τελικά, κλήθηκε ειδικός εκπαιδευτής σκύλων για να μπορέσει να ηρεμήσει τα σκυλιά και να μπορέσουν να παραλάβουν τον άτυχο άντρα.