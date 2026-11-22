Στο ντεμπούτο Ποτσετίνο στο πάγκο της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασύρθηκε από τη Λίβερπουλ στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Σε ένα ντέρμπι που εξελίχθηκε σε μονόλογο της Λίβερπουλ, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να διασύρετε με 4-0 στο ντεμπούτο του Αργεντινού προπονητή στο πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων».

Το παιχνίδι πήρε αρνητική τροπή από την αρχή για τους φιλοξενούμενους καθώς μόλις στο μόλις στο 8ο λεπτό στο μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Premier League αποβλήθηκε ο Γιόρο. Ειδικότερα, ο παίκτης της Γιουνάινεντ ανέτρεψε τον Ίσακ σε θέση τετ-α-τετ ως τελευταίος αντίπαλος , με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του από νωρίς με 10 παίκτες. Μάλιστα, ο Σαμποσλάι σκόραρε με απευθείας εκτέλεση στο εν λόγω φάουλ και άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους

Από εκείνο το σημείο, το παιχνίδι αποτέλεσε έναν μονόλογο για τη Λίβερπουλ που έφτασε στο 4-0 με τρομερή εμφάνιση των Ενγκουμόα και Βίρτζ που είχαν γκολ και ασίστ εκατέρωθεν.

Στη 4η θέση και στο -1 από Σίτι και Μπράιτον ανέβηκαν οι «Ρεντς», ενώ βλέπουν την απόσταση τους από την κορυφή να μειώνεται, όντας στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Η Γιουνάιτεντ συνεχίζει να απογοητεύει, ούσα στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς.