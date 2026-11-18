Το «παιδί θαύμα» με καταγωγή από την Κύπρο και την Ιρλανδία, η προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ και η αντίδραση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά για τον Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ο οποίος αποχαιρέτησε τους «κόκκινους διαβόλους» και οδεύει προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 16χρονος με καταγωγή από την Κύπρο και την Ιρλανδία αποχαιρέτησε την Τρίτη τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μια ανάρτηση για την οποία δεν είχε ενημερωθεί ο σύλλογος πριν τη δημοσίευση.

Σήμερα, Τετάρτη, το «παιδί θαύμα»- πέρυσι αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της Premier League Κ18- ήταν στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με την Diario AS.

Δεν είχε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σεπτέμβριο

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που είναι στην ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν είχε επαφή με τον σύλλογο από τον Σεπτέμβριο. Άνθρωποι της ομάδας λένε ότι έκαναν επανειλημμένα προσπάθεια να επικοινωνήσουν μαζί του ή με τους γονείς του, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 16χρονος ζήτησε να φύγει από τον σύλλογο τον Σεπτέμβριο. Αρνήθηκε το αίτημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προπονείται με την ακαδημία στην αρχή της προετοιμασίας, προτού ενταχθεί στην πρώτη ομάδα. Οι εκπρόσωποι του ζήτησαν μεταξύ άλλων να παίξει τουλάχιστον 20 λεπτά με την πρώτη ομάδα σε συγκεκριμένα ματς. Έκτοτε, ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ μετακόμισε στην Ισπανία με τους γονείς του και προπονούνταν μόνος του.

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Η προφορική συμφωνία και το «παραθυράκι» στους κανονισμούς

Για τον 16χρονο υπήρξε ενδιαφέρον από τις Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζεμέν, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε την «κούρσα» για τον επιθετικό. Φέρεται να προτίμησε τη «βασίλισσα» επειδή η πλευρά του ποδοσφαιριστή θεωρεί ότι εκεί είναι πιο ξεκάθαρο το «μονοπάτι» προς την πρώτη ομάδα.

Τυπικά, ο 16χρονος είναι ακόμα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι εγγεγραμμένος στην ακαδημία του συλλόγου έως τα τέλη της σεζόν αλλά υπάρχει προφορική συμφωνία του Γκάμπριελ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προτίθεται να υπογράψει μαζί του τον Ιανουάριο. Πηγές του Sky Sports αναφέρουν ότι η συμφωνία με τη Ρεάλ θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Η προφορική συμφωνία επιτρέπεται από τους κανονισμούς της FIFA. Καθώς είναι παίκτης 16-18 ετών, μπορεί να μετακινηθεί στην Ευρώπη καθώς είναι κάτοχος διαβατηρίου της ΕΕ, αφού η μητέρα του είναι Κύπρια και ο πατέρας έπαιξε στην εθνική Ιρλανδίας.

Η Μάντσεστερ θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αξιοποιήσει «κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο» εάν βρει αποδείξεις ότι τον προσέγγισαν παράνομα άλλοι σύλλογοι, σύμφωνα με πηγές του ESPN.

Το επίμαχο σημείο για τη Μάντσεστερ, σύμφωνα με τους Times, είναι ότι «συζητήσεις έγιναν με άλλους συλλόγους το καλοκαίρι χωρίς συγκατάθεση». Κάτι που θα ισοδυναμούσε με αθέμιτη προσέγγιση του παίκτη, γεγονός που απαγορεύεται.

«Σύλλογος που προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο με επαγγελματία πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον νυν σύλλογο του παίκτη πριν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του», αναφέρει το άρθρο 18 του κανονισμού περί μεταγραφών.

Επειδή πρόκειται για μεταγραφή ανηλίκου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήδη δικαιούται αποζημίωση, η οποία δεν αναμένεται να υπερβεί εξαψήφιο ποσό και υπάρχουν αναφορές για περίπου 300.000 ευρώ. Ο σύλλογος φαίνεται να γνωρίζει ότι είναι απίθανο να αυξηθεί αυτό το ποσό και για αυτό θέλει «δικαιοσύνη».

Το «αντίο» του Γκάμπριελ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Την Τρίτη (17/11) ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει του «νέου κεφαλαίου» που ανοίγει, χωρίς να διευκρινίσει ποιο είναι αυτό.

Σε βίντεο που ανάρτησε, εμφανίζεται να γράφει ένα γράμμα στον σύλλογο. «Αγαπητή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήρθα το 2020 ως ένα 10χρονο αγόρι με μεγάλα όνειρα. Εδώ εξελίχθηκα ως παίκτης και ως άνθρωπος», ακούγεται να λέει και ευχαριστεί κάθε προπονητή και συμπαίκτη του.

«Καθώς ξεκινώ το επόμενο κεφάλαιο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι πάντα κομμάτι της ιστορίας μου. Σας ευχαριστώ για όλα, Τζέι Τζέι», καταλήγει.

{https://www.instagram.com/p/Df2lBBBIia4/?hl=en}