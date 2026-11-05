Σε μεγάλα κέφια Ναν και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Νικητής μέσα στη Μαδρίτη αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός ο οποίος κέρδισε τη Ρεάλ με 115-112 (101-101 κ.α.). Οι «πράσινοι» είχαν σε μεγάλα κέφια Ναν (33 πόντοι) και Λεσόρ με τον Γάλλο να πετυχαίνει καίρια καλάθια στην παράταση.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έβαλε 23 από τους 33 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε για τρίτη διαδοχική χρονιά νικηφόρα από τη Μαδρίτη και παρέμεινε στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας στη Euroleague με ρεκόρ 8-2.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101 (κ.α), 112-115

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Μαρτίνεθ): Σμιθ, Σούλγκα 6, Λουγουαγού-Καμπαρό 4, Πραντίγια 2, Αμπάλδε 23, Οκίκι 4, Πρόσιντα 8, Ταβάρες 13, Γιουλ 8, Φελίς 27, Τζόουνς 15, Σαρ 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Φρανσίσκο 19, Μπάντιο 7, Σλούκας 8, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν 33, Λεσόρ 20, Γιαμπουσέλε 6, Μπόνγκα 10, Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 9.