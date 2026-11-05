Ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας ήταν 55 ετών.

Νεκρός εντοπίστηκε ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας, Χούμπερ Άιβανχερ, σε ηλικία 55 ετών.

Ο Άιβανχερ, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πρόεδρος του κόμματος «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι» βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο. Ο 55χρονος επρόκειτο να παραστεί στα εγκαίνια γραφείων του κόμματός του, ωστόσο ακύρωσε την εμφάνισή του επικαλούμενος λόγους υγείας, σύμφωνα με το περιοδικό Focus. Αργότερα, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του και τελικά τον βρήκαν νεκρό στο δωμάτιό του.

Η Εισαγγελία και η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Βαυαρού πολιτικού, «προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του θανάτου του και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας», ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου.

«Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Άιβανχερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ.

{https://x.com/Markus_Soeder/status/2118093631383028126}

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Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1971 στο Έργκολντσμπαχ της Κάτω Βαυαρίας. Μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βάιχενστεφαν. Η πολιτική του καριέρα ξεκίνησε νωρίς: από το 2006 είναι πρόεδρος του κρατιδίου των Ελεύθερων Ψηφοφόρων της Βαυαρίας και το 2010 ανέλαβε επίσης την ομοσπονδιακή προεδρία του κόμματός του.

Μετά τις εκλογές του 2018, ανήλθε στη θέση του Υπουργού Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενέργειας του κρατιδίου της Βαυαρίας. Ο συντηρητικός πολιτικός ήταν γνωστός ως σφοδρός επικριτής των αποφάσεων της ΕΕ.