Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ραφήνας από τον θάνατο 30χρονου που βρέθηκε νεκρός στη λεωφόρο Φλέμινγκ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής, έξω από κατάστημα ζωοτροφών στη λεωφόρο Φλέμινγκ, στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του irafina, πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα, κάτοικο της περιοχής ο οποίος προέρχεται από μία από τις γνωστές οικογένειες της περιοχής.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν υπάλληλοι της επιχείρησης περίπου στις 08:00 το πρωί, όταν έφτασαν στο κατάστημα για να ξεκινήσουν την εργασία τους. Βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο, κοντά στην αποθήκη, και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ραφήνας, καθώς και κλιμάκιο της Σήμανσης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες έρευνες και να συλλέξουν στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.