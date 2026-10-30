Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Σορός άνδρα σε προχωρημένη κατάσταση σήψης εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της παραλίας ποταμού, στα δυτικά της Γαύδου.

Η σορός εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος επέβαινε σε σκάφος της δύναμης της Frontex. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη μεταφορά της.

Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.